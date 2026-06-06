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Psihologii spun că persoanele care își împărtășesc încontinuu problemele pe WhatsApp pot amplifica suferința emoțională a celorlalți

Psihologii spun că persoanele care își împărtășesc încontinuu problemele pe WhatsApp pot amplifica suferința emoțională a celorlalți
sursa foto: Envato
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„Ruminația abstractă”, gândirea la cauze ipotetice mai degrabă decât la soluții, agravează simptomele depressive, scrie El Economista.

O echipă de cercetători condusă de Universitatea din Castilla-La Mancha (UCLM) a demonstrat că partajarea repetată a problemelor prin intermediul platformelor de mesagerie instantanee, cum ar fi WhatsApp, poate amplifica suferința emoțională, afectând în special femeile și tinerii.

Studiul, publicat în revista Personality and Individual Differences, face distincția între ruminația concretă, care implică concentrarea asupra unor fapte specifice și a posibilelor soluții, și ruminația abstractă, care constă în gândirea repetată la cauzele ipotetice și consecințele viitoare ale problemelor. Ruminația abstractă este asociată cu niveluri mai ridicate de simptome depresive.

Aceste efecte se intensifică atunci când astfel de preocupări sunt împărtășite în mod repetat în conversații față în față, dar mai ales prin intermediul platformelor digitale, unde femeile și tinerii au demonstrat o vulnerabilitate mai mare.

„Rezultatele ne ajută să înțelegem mai bine cum anumite modele de gândire și comunicare, în special în mediile digitale, pot contribui la suferința emoțională la tineri”, a subliniat Bianca Barreira, cercetătoare în cadrul Departamentului de Farmacologie și Toxicologie al Universității Complutense din Madrid (UCM) și primă autoare a studiului.

Aceste descoperiri pot facilita conceperea de intervenții, atât în ​​mediul educațional, cât și în cel clinic, pentru a identifica aceste tipuri de modele și a promova modalități „mai sănătoase” de exprimare și gestionare a preocupărilor, așa cum explică Barreira, care consideră că acest lucru poate ajuta familiile, profesorii și profesioniștii să detecteze „dinamica riscului” și să acționeze preventiv.

„Luarea în considerare a sexului și a vârstei este crucială atunci când se concep intervenții pentru atenuarea efectelor negative ale ruminației concomitente și ale ruminației abstracte. Înțelegerea rolului mesageriei instantanee în modelarea acestor dinamici este, de asemenea, esențială pentru promovarea sănătății mintale în era digitală”, au afirmat oamenii de știință în articolul lor.

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