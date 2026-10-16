Radu Miruță, atac la adresa PSD. Ministrul interimar al Apărării spune că a cheltuit mai puțini bani pe deplasări decât social-democrații

Radu Miruță a găsit ce să le reproșeze miniștrilor PSD, care se pregătesc să revină la guvernare, în Cabinetul Luca Niculescu. Politicianul USR susține că social-democrații au cheltuit de cinci ori mai mult, în 2024, pe deplasări în interesul României decât a făcut-o el, în mandatul său.

Potrivit acestuia, PSD-iștii din Guvernul Ciolacu nu au făcut economie în privința deplasărilor externe, cu scopul de a reprezenta România.

„Am cheltuit mai puțini bani”

„Până acum, la cabinetul ministrului am cheltuit de 5,43 ori mai puțini bani pe deplasări în străinătate decât o făcuse PSD în anul 2024”, a scris pe Facebook Radu Miruță.

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Fără să prezinte vreo dovadă în acest sens, ministrul USR i-a acuzat pe social-democrați că ar fi stat la hoteluri care costau 2.000 de euro pe noapte:

„N-am cumpărat niciodată bilete la clasa business, n-am stat niciodată la hoteluri de 2.000 de euro/noapte, așa cum obișnuiau miniștrii dinaintea mea. Deși am avut alocați bani pentru asta. M-am uitat pe cifrele anului 2026 și chiar se văd: 1,6 milioane de lei au fost cheltuite pe deplasări ale cabinetului ministrului în 2024, față de 0,29 milioane cheltuite în 2026”.

Mai departe, Radu Miruță insistă că, pe bani puțini, a reușit să participe la toate reuniunile internaționale la care a fost invitat – „Am făcut deplasări în condiții decente, fără cheltuieli inutile, iar România a fost reprezentată cu succes. Deci, se poate. Și, da, am început prin a tăia de la mine, înainte de a cere altora să facă economii! Iar asta se vede în cifre, în bani direcționați spre ce contează cu adevărat”.

Fritz anunță că nu votează Guvernul Luca Niculescu

USR va decide vineri, 16 octombrie, dacă votează sau nu Guvernul Niculescu. Dominic Fritz, președintele partidului, a declarat recent că nu ar vota un Executiv care are în componență PSD. Totuși, USR a ales să ia decizia finală după ce vede programul de guvernare și lista de miniștri, care au fost depuse la Parlament de Luca Niculescu, premierul desemnat.

Dacă Guvernul Niculescu va trece de votul de învestire, Radu Miruță ar trebui să îi cedeze scaunul său fostului său coleg din Cabinetul Bolojan, Radu Oprea. Social-democratul este nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Apărării.