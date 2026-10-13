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„Ai băut ceva? Îmi vine să vomit când te ascult”. Schimb dur de replici între Victor Ponta și Radu Miruță, în direct. De la ce a pornit totul

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Între Victor Ponta și Radu Miruță a existat un schimb dur de replici, în direct, în emisiunea „News Pass”, pe B1TV. Disputa a pornit după ce, în luna august, fostul premier a criticat prețul la care România a cumpărat corveta din Turcia.

Originile conflictului se regăsesc în deciziile strategice privind achizițiile militare ale Armatei Române, gestionate de Radu Miruță. „Mărul discordiei” a fost corveta ușoară „Contraamiral August Roman”, de tip Hisar, achiziționată din Turcia.

Victor Ponta criticase Guvernul Bolojan pentru alegerea unor nave produse de Rheinmetall prin programul SAFE. El susține că acestea ar costa mai mult decât alternativa turcească și că România ar fi putut cumpăra nave similare la un preț mai mic. Ulterior, Radu Miruță l-a acuzat pe fostul premier de „interese de lobby”. Subiectul a fost readus în atenție, în această seară, la B1TV, între cei doi pornind un schimb dur de replici.

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Dispută în direct între Victor Ponta și Radu Miruță

Schimb dur de replici între Victor Ponta și Radu Miruță

Radu Miruță: Pentru strategia Armatei Române, care se poate baza pe producerea unor nave în România într-un șantier de care România poate dispune. Iar despre minciunile domnului Ponta, cum că exista posibilitatea să se producă același lucru la un preț mai mic, la Damen Galați, este precum chelul care își pune mâna în cap. Singura asemănare între cele două oferte este că amândouă sunt ude și plutesc.
Victor Ponta: Ai băut ceva? Eu n-am zis niciodată chestia asta. Te-am ascultat și mi-a venit să vomit ascultându-te.
Radu Miruță: Ați spus dumneavoastră că s-a refuzat o ofertă mai pe jumătate, pentru că existau aceste opțiuni.
Victor Ponta: Te ascult, îmi vine să vomit când te ascult, dar n-am zis așa ceva. (…) Ai zis un ministru PSD, despre cine vorbești? (n.r. care ar lucra la Damen Galați).

Radu Miruță: Domnul Spătaru a lucrat la Damen.
Victor Ponta: Lucrează la GPR, nu la Damen. Ești chiar nebun? Nu știi diferența? O să te dea în judecată, nu mai minți în halul ăsta. (…) Cât mai este acționar statul român din 51%?
Radu Miruță: Domnule Ponta, (…) dumneavoastră nu puteți trăi și nu vă suportă propriile minciuni. Dumneavoastră ați fost și v-ați bătut joc de oameni.
Victor Ponta: Tu ai fost în PSD și ai făcut bine, e adevărat, eu am făcut rău. Delirează omul, am ascultat, dar omul delirează, nu că minte.
Radu Miruță: Domnule Ponta, faptul că dumneavoastră sunteți pus în fața adevărului sunteți deranjat. Eu vă înțeleg. La companiile dumneavoastră de lobby puteți să spuneți ce vreți, dar în fața adevărului păreți un pigmeu.

„Eu spun aici, nu pentru clovnul ăsta de Miruță, spun pentru români. Statul român vrea 51% din șantier, acum are zero. Banii nu i-a luat statul român, îi ia lichidatorul judiciar, își păstrează comisionul lui și dă la Damen. Licitația n-a câștigat-o Rheinmetall Germania, a câștigat-o un SRL din România, din Mediaș, care nu are bani, pe care îi dă Miruță. Nu lucrează Spătaru la Damen”, a conchis Victor Ponta.

Sursă video: B1TV

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