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Radu Miruță a participat la Moldova Security Forum. Ministrul interimar al Transporturilor avertizează asupra riscurilor de pe flancul estic și cere o cooperare mai strânsă în regiune

Radu Miruță a participat la Moldova Security Forum. Ministrul interimar al Transporturilor avertizează asupra riscurilor de pe flancul estic și cere o cooperare mai strânsă în regiune
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat, joi, la Moldova Security Forum, că situația de pe flancul estic al NATO trebuie analizată inclusiv prin prisma evoluțiilor din Marea Neagră și a războiului din Ucraina.

Întrebat cum apreciază situația de pe frontul estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, Radu Miruță a vorbit despre două niveluri ale războiului: confruntarea militară propriu-zisă și componenta de dezinformare.

Așa cum timpul trece, vremurile trec, se schimbă, iar noi ne găsim într-o situație în care să vedem două niveluri ale războiului. Primul este cel în care capacitățile militare sunt utilizate pentru apărare sau pentru a ataca și este un război militar în sensul cuvântului, dar mai există un nivel al aceleiași probleme care pune accentul pe dezinformare”, a spus ministrul.

Miruță a subliniat că România trebuie să își consolideze capacitățile de apărare și a atras atenția asupra riscurilor generate de acțiunile Rusiei.

„Rusia atacă Ucraina, iar noi suntem la câțiva pași distanță”

Ministrul interimar al Apărării a subliniat că analiza flancului estic nu poate fi făcută separat de situația din Ucraina și Republica Moldova.

Nu putem să vorbim despre un asemenea flanc fără să includem toate țările care sunt pe prima linie. Rusia atacă Ucraina, Ucraina se apără, iar noi suntem la câțiva pași distanță pentru că noi respectăm legea și partenerii și pe toți vecinii noștri, dar Rusia nu procedează la fel”, a spus el.

Miruță a invocat și situațiile în care resturi de drone au ajuns în sudul României.

„Cei care zic că războiul nu există i-aș invita să vină în partea de sud-est a României, unde în doar trei zile colegii mei au reușit să adune resturi de la 18 drone, în doar trei zile. Dacă n-am fi într-un război, de ce ar trebui să ne cheltuim banii și resursele doar pentru că Rusia nu respectă legea?”, a mai afirmat Radu Miruță.

Ministrul a insistat asupra importanței Republicii Moldova în arhitectura de securitate a regiunii.

„Rusia trebuie să fie făcută să respecte acordurile internaționale. Nu putem să discutăm despre un flanc estic puternic fără să includem Republica Moldova”, a declarat Miruță.

Miruță a subliniat că România trebuie să își dezvolte în continuare capacitățile militare și să folosească instrumentele europene de finanțare pentru apărare.

Noi ne sporim investițiile în noi capacități militare, iar în ultimul an am reușit să realizăm asta prin utilizarea SAFE și nu doar”, a spus el.

„Nu putem vorbi despre apărare fără să utilizăm cuvântul cooperare”

În final, ministrul Apărării a pus accent pe colaborarea dintre statele NATO și UE în contextul securității flancului estic.

„Noi colaborăm cu toate țările NATO și ceea ce cred că este foarte important: nu putem să vorbim despre apărare față de ceea ce face Rusia în Ucraina, nu putem face asta fără să utilizăm cuvântul cooperare”, a concluzionat Radu Miruță.

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