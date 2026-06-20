Raluca Turcan a postat o fotografie de la momentul în care Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru șefia PNL. Cine apare în poză

Raluca Turcan a postat o fotografie de la depunerea oficială a candidaturii lui Ilie Bolojan pentru șefia partidului. În imaginea respectivă, alături de premierul demis se află și Gabriela Horga, Robert Sighiartău, Mircea Abrudean, Gheorghe Falcă, Dan Motreanu, Cristina Trăilă, Ionel Bogdan și Daniel Fenechiu.

În timp ce Bolojan stă cel mai retras de grup, lângă Turcan se afișează Cristina Trăilă, secretar general al Guvernului și liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Restul grupului este format din Gabriela Horga, Robert Sighiartău, Mircea Abrudean, Gheorghe Falcă, Dan Motreanu și Ionel Bogdan.

„O parte dintre colegii noștri au ales să rămână prea aproape de PSD”

Turcan afirmă că acest Congres Extraordinar are loc pentru că unii membri PNL au preferat să stea prea aproape de PSD.

„O parte dintre colegii noștri au ales să rămână prea aproape de PSD, îndepărtându-se de valorile liberale care definesc identitatea Partidului Național Liberal. (…) De aceea organizăm acest Congres Extraordinar. Pentru a clarifica direcția partidului. Pentru a separa apele.”

Schimbări în echipa PNL

Noua conducere propusă aduce fețe noi în partid, precum Oana Gheorghiu și Dragos Pîslaru.