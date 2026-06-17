Război în Ucraina, ziua 1.574. Cel puțin opt morți în ultimele atacuri aeriene rusești

Războiul din Ucraina a intrat, miercuri, 17 iunie 2026, în a 1574-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Autoritățile ucrainene au anunțat că atacurile aeriene rusești au ucis cel puțin opt persoane. În paralel, la summit-ul G7, Kievul și aliații săi occidentali au căutat să intensifice presiunea asupra Moscovei.

Relatările autorităților ucrainene

În orașul Nikopol, în regiunea Dnipropetrovsk (zona de centru-est), armata rusă ar fi atacat cu drone „civili care circulau pe un drum”, omorând trei persoane, inclusiv o femeie de 87 de ani și pe fiul ei, de 51 de ani. Informația a fost transmisă de șeful administrației regionale, Oleksandr Ganja, pe contul său de Telegram.

În Sloviansk, ultimul „bastion” încă deținut de Ucraina în regiunea Donețk (est), două femei și un bărbat ar fi fost uciși de atacurile aeriene rusești asupra zonelor rezidențiale și industriale, a declarat primarul Vadim Liah. Potrivit acestuia, cel puțin alți șase civili au fost răniți în atacurile rusești, care au implicat bombe aeriene și rachete. Peste 70 de case au fost avariate.

În regiunea Herson (sud), un bărbat ar fi fost ucis de o dronă rusească în satul Virivka, iar un altul a murit într-un atac cu dronă care a vizat un microbuz în orașul Herson, atac care a rănit și alte patru persoane, a raportat procuratura regională. Aceasta a adăugat că alte 12 persoane au fost rănite în regiune în atacuri separate.

De la declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022, cel puțin 16.126 de civili au fost uciși și 46.590 răniți, conform celui mai recent bilanț al ONU, întocmit în luna mai.