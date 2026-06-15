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Război în Ucraina, ziua 1.572. Atac cu rachete la Kiev și Harkov

Război în Ucraina, ziua 1.572. Atac cu rachete la Kiev și Harkov
Război în Ucraina, ziua 1.572. Atac cu rachete la Kiev
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Războiul din Ucraina a intrat, luni, 15 iunie 2026, în a 1572-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a declanșat în noaptea de duminică spre luni un atac important cu rachete la Kiev și Harkov, a raportat un jurnalist al AFP care a văzut proiectile interceptate pe cer și fragmente incandescente căzând peste oraș.

7 cartiere din Kiev, lovite

Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a indicat pe Telegram că au fost lovite clădiri în cartierele Podilski și Obolonski. De asemenea, atacuri cu rachete au fost semnalate de autorități la Harkov (nord-est).

La Kiev, șeful administrației militare, Timur Tkacenko, a raportat un rănit în acest stadiu, precizând că șapte cartiere ale orașului au fost atacate. Primarul orașului Harkov, Igor Terehov, a informat și el că atacurile au provocat răniți, fără a oferi o cifră exactă.

Acest atac are loc în contextul în care Statele Unite și Iranul tocmai au anunțat că au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, pe toate fronturile.

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