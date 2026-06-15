Război în Ucraina, ziua 1.572. Atac cu rachete la Kiev și Harkov

Războiul din Ucraina a intrat, luni, 15 iunie 2026, în a 1572-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a declanșat în noaptea de duminică spre luni un atac important cu rachete la Kiev și Harkov, a raportat un jurnalist al AFP care a văzut proiectile interceptate pe cer și fragmente incandescente căzând peste oraș.

7 cartiere din Kiev, lovite

Primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, a indicat pe Telegram că au fost lovite clădiri în cartierele Podilski și Obolonski. De asemenea, atacuri cu rachete au fost semnalate de autorități la Harkov (nord-est).

La Kiev, șeful administrației militare, Timur Tkacenko, a raportat un rănit în acest stadiu, precizând că șapte cartiere ale orașului au fost atacate. Primarul orașului Harkov, Igor Terehov, a informat și el că atacurile au provocat răniți, fără a oferi o cifră exactă.

Acest atac are loc în contextul în care Statele Unite și Iranul tocmai au anunțat că au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, pe toate fronturile.