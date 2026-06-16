Război în Ucraina, ziua 1.573. Zelenski nu renunță: a propus o întâlnire cu Putin în SUA

Războiul din Ucraina a intrat, marți, 16 iunie 2026, în a 1573-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski nu renunță: a propus să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Statele Unite.

„I-ar fi mult mai greu să refuze”

În cursul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, Zelenski și-a expus planul pe care îl are. „Duminică, am discutat cu președintele Trump despre posibilitatea de a organiza o astfel de întâlnire în Statele Unite, într-un format care lui Putin i-ar fi mult mai greu să-l refuze. Vom vedea ce va rezulta”, a declarat Zelenski într-o alocuțiune video publicată pe X.

Zelenski a propus, deja, să se întâlnească față în față cu liderul Rusiei, însă Vladimir Putin nu ia în considerare o astfel de întâlnire decât la Moscova – lucru pe care președintele ucrainean nu îl acceptă.

Marea Britanie va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei

Pe de altă parte, Marea Britanie a anunțat că va furniza uraniu îmbogățit Ucrainei pentru centralele sale nucleare. Mai mult, Londra va impune noi sancțiuni Rusiei. Anunțul a fost făcut înaintea unei sesiuni la summitul G7, de marți, dedicată conflictului din Ucraina.

Aproximativ 210 milioane de lire sterline (243 de milioane de euro) în finanțarea exporturilor vor permite companiei britanice Urenco să furnizeze uraniu îmbogățit producătorului ucrainean de energie nucleară Energoatom, a transmis Downing Street într-un comunicat. „Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar, iar acest anunț întărește acest lucru”, a subliniat prim-ministrul britanic.

Și președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Donald Trump trebuie să pună mai multă „presiune” pe Rusia: „Ceea ce îmi doresc cu adevărat este ca americanii să-și spună: «Suntem alături de voi, vom continua să ajutăm Ucraina, vom pune mai multă presiune pe Rusia»”.