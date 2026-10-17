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Război în Ucraina, ziua 1.696. Autoritățile de la Kiev au pus la cale un plan prin care elimină o parte dintre scutirile pentru mobilizarea pe front

Război în Ucraina, ziua 1.696. Autoritățile de la Kiev au pus la cale un plan prin care elimină o parte dintre scutirile pentru mobilizarea pe front
Zelenski vrea să elimine scutirile pentru mobilizarea pe front
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Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 17 octombrie 2026, în a 1696-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Guvernul Ucrainei vrea să reducă scutirile de mobilizare, dar parlamentarii și companiile avertizează că măsura ar putea afecta industria de apărare, sectorul energetic și serviciile publice.

Ce ordin a dat Zelenski

Concret, autoritățile au primit ordin să modifice regulile care permit companiilor din sectoarele esențiale să își protejeze angajații de mobilizarea în armată. Propunerea urmărește creșterea numărului persoanelor disponibile pentru serviciul militar, dar a provocat nemulțumiri în Parlament și în mediul de afaceri.

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Potrivit The Kyiv Independent, peste 60 de parlamentari ucraineni au înregistrat un proiect de hotărâre prin care solicită revizuirea măsurilor, consultarea companiilor și reevaluarea propunerii de înființare a unui nou organism responsabil cu supravegherea sistemului de exceptări de la mobilizare.

Guvernul Ucrainei intenționează să înființeze un centru de coordonare care să evalueze companiile esențiale pentru economia și securitatea țării și să decidă care dintre acestea pot beneficia de scutiri de mobilizare pentru mai mult de jumătate dintre angajați. Din noul organism urmează să facă parte reprezentanți ai serviciilor de securitate și informații ale Ucrainei și ai poliției ucrainene.

Cine scapă de război

În prezent, Ucraina permite companiilor din sectoarele esențiale pentru economie și apărare să își scutească angajații de mobilizarea în armată, pentru a putea continua să funcționeze în timpul războiului. Companiile din industria de apărare și sectorul energetic beneficiază de scutiri pentru toți angajații, în timp ce firmele care se ocupă de întreținerea clădirilor și furnizarea utilităților publice își pot proteja până la 75% din personal.

Potrivit propunerii Guvernului ucrainean, în industria de apărare și sectorul energetic, numai 85% dintre angajați ar mai putea beneficia de scutiri, față de 100% în prezent. Pentru celelalte firme, procentul ar urma să scadă de la 75% la 60%. Modificările ar însemna că o parte dintre angajații scutiți în prezent de mobilizare ar putea fi chemați în armată, deși companiile au nevoie de ei pentru a-și continua activitatea.

Compania Ukrspecsystems, specializată în producția de drone militare, avertizează că reducerea scutirilor de mobilizare ar putea întârzia livrarea echipamentelor comandate de armată. De asemenea, măsura ar putea descuraja specialiștii să se angajeze în industria de apărare, de teama că vor fi chemați pe front.

Asociația Națională a Industriilor de Apărare din Ucraina, organizație care reprezintă companiile producătoare de armament și echipamente militare, a cerut Guvernului să renunțe la reducerea scutirilor. Președintele asociației, Serhii Pașinski, a avertizat că trimiterea în armată a câtorva mii de angajați nu ar rezolva deficitul de personal militar, dar ar putea afecta producția de arme și muniții necesare pe front.

Ucraina nu mai are soldați care să lupte

Temerile companiilor sunt legate de posibilitatea pierderii unor angajați cu pregătire specializată, greu de înlocuit, în condițiile în care Ucraina are nevoie disperată de militari pe front, dar și de personal pentru producția de armament și menținerea infrastructurii energetice.

Premierul Serhii Korețki a explicat că actualul sistem permite, în unele cazuri, evitarea mobilizării de către persoane care nu desfășoară activități esențiale. Vineri, el le-a prezentat parlamentarilor exemplul unui contractor din sectorul energetic care avea 100 de angajați scutiți de mobilizare, deși numai 20 lucrau efectiv pentru compania respectivă.

Premierul a recunoscut că Statul Major General are nevoie de personal militar suplimentar pentru continuarea războiului cu Rusia, dar a încercat să-i liniștească pe reprezentanții companiilor din sectoarele esențiale: „Pot spune cu încredere că nu vor exista schimbări radicale pentru acești oameni și aceste industrii”.

Modificările au fost aprobate de miniștrii, însă regulile finale nu au fost încă adoptate.

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