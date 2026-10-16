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Război în Ucraina, ziua 1.695. Explozii și incendii în mai multe regiuni din Rusia. Un atac cu drone a vizat gigantul Yandex

Război în Ucraina, ziua 1.695. Explozii și incendii în mai multe regiuni din Rusia. Un atac cu drone a vizat gigantul Yandex
Război în Ucraina, ziua 1.695. Explozii și incendii în mai multe regiuni din Rusia / Sursa FOTO: Profimedia
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Războiul din Ucraina a intrat vineri, 16 octombrie 2026, în a 1695-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Un nou val de atacuri cu drone a vizat mai multe regiuni ale Rusiei, inclusiv zona Moscovei. Un centru de date Yandex a fost atacat din nou, în timp ce mai multe aeroporturi din capitala rusă au fost nevoite să suspende zborurile.

Moscova, ținta unor noi atacuri puternice

Moscova, ținta unor noi atacuri puternice

Atacuri la Moscova, Rostov și Vladimir

Forțele ucrainene au atacat mai multe obiective din regiunile Moscova, Rostov și Vladimir, în cadrul unei ample operațiuni cu drone desfășurate în noaptea de joi spre vineri, relatează The Kyiv Independent. Publicația citată menționează că nu se cunosc, în acest moment, țintele atacurilor sau pagubele provocate.

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Potrivit canalelor de monitorizare ExileNova+ și SuperNova+, centrul de date al gigantului tehnologic rus Yandex, din regiunea Vladimir, situat la aproximativ 500 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost vizat în timpul operațiunii nocturne. Înregistrările video realizate de locuitorii din zonă arată explozii puternice și sisteme de apărare antiaeriană în acțiune în apropierea clădirilor rezidențiale.

La 11 octombrie, în urma atacurilor asupra aceluiași centru de date Yandex, compania a anunțat că activitatea a fost oprită complet. Atacul respectiv a marcat a treia zi de atacuri aproape consecutive asupra centrelor de date Yandex din Rusia, după loviturile confirmate în regiunile Reazan și Kaluga, pe 8 și 9 octombrie.

Seria de atacuri asupra centrelor de date rusești vine după declarația președintelui Volodimir Zelenski potrivit căreia Ucraina va răspunde în mod similar atacurilor rusești asupra infrastructurii sale de Internet.

Aeroporturile din Moscova au suspendat zborurile

Mai devreme în cursul nopții, dronele ucrainene au dus la închiderea spațiului aerian deasupra mai multor aeroporturi din zona Moscovei. Potrivit canalului de știri rus de opoziție Astra, plecările și sosirile avioanelor pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo au fost anulate pe parcursul nopții.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că peste 59 de drone ucrainene au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană pe parcursul nopții.

Închiderea spațiului aerian al Moscovei reprezintă o îndeplinire parțială a amenințărilor formulate de Zelenski, când acesta a amenințat că va lovi avioanele civile care zboară deasupra Rusiei – „Dorim să avertizăm fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rus, fiecare asigurator și pe toți cei care încă folosesc aeroporturile principale din Rusia: spațiul aerian rus devine complet nesigur”.

La peste 950 de kilometri sud-est de Moscova, dronele ucrainene au atacat și obiective din regiunea Rostov. Potrivit guvernatorului regional Iuri Sliusar, instalații de producție și depozitare au fost avariate, iar un incendiu a izbucnit în urma atacului din orașul Aksai.

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