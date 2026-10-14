Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.693. Kievul, lovit năprasnic de ruși cu rachete balistice. Zelenski îi acuză pe aliații săi că nu au transmis avertismente

Război în Ucraina, ziua 1.693. Kievul, lovit năprasnic de ruși cu rachete balistice. Zelenski îi acuză pe aliații săi că nu au transmis avertismente

Război în Ucraina, ziua 1.693. Kievul, lovit năprasnic de ruși cu rachete balistice. Zelenski îi acuză pe aliații săi că nu au transmis avertismente
Război în Ucraina, ziua 1.693. Kievul, lovit năprasnic de ruși cu rachete balistice / foto ilustrativ, sursa: Profimedia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 14 octombrie 2026, în a 1693-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului, soldat cu doi morți și 21 de răniți. Un bloc de nouă etaje și o importantă instalație energetică au fost lovite.

Zelenski arată cu degetul spre americani

Autoritățile ucrainene susțin că aliații, cu referire indirectă la americani, nu au transmis avertismente înainte de atac.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Consilierul prezidențial Dmitro Litvin le-a declarat jurnaliștilor că aliații nu au transmis avertismente timpurii privind lansarea rachetelor și asta pentru a doua zi consecutiv: „Nu au fost primite informații de la parteneri privind lansările de rachete de pe teritoriul inamic, nici pe 12, nici pe 13 octombrie”. Forțele Aeriene ale Ucrainei au confirmat că nu au primit astfel de informații în niciuna dintre cele două zile.

O rachetă rusească a lovit o clădire cu nouă etaje din districtul Desnianskii, unde a izbucnit un incendiu de proporții, a anunțat primarul Vitali Klitschko. Cel puțin două persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma atacului asupra clădirii. Dintre persoanele rănite, 16 au fost spitalizate, iar patru se află în stare gravă.

Un locuitor al orașului, Maksim, a declarat pentru Kyiv Independent că el și partenera sa au fost nevoiți să se refugieze pe coridorul clădirii, înainte de a ajunge într-un adăpost. Ferestrele locuinței fuseseră sparte de o explozie produsă în apropiere. „Totul s-a întâmplat foarte repede. Nici măcar nu am înțeles ce se petrecea”, a povestit acesta.

Alarmele aeriene au fost declanșate și în unele zone din regiunile Liov, Volînia și Ivano-Frankivsk, din vestul Ucrainei.

„Principala țintă a fost infrastructura energetică”

Volodimir Zelenski a anunțat, într-un mesaj publicat pe X, că principala țintă a atacului a fost infrastructura energetică, în special centrala CHPP-4, una dintre cele mai importante instalații energetice ale Kievului. Potrivit acestuia, centrala a fost lovită, iar o clădire a fost avariată. Echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului izbucnit.

Zelenski a confirmat că Ucraina nu a primit avertismente timpurii din partea aliaților: „Sistemele noastre au detectat aceste rachete abia când se aflau deja foarte aproape de Kiev”.

Mai departe, el a acuzat Rusia că pregătește noi lansări de rachete balistice și a insistat că Vladimir Putin nu respectă armistițiul anunțat de președintele Statelor Unite, continuând să atace infrastructura energetică. – „Este absolut nedrept ca ei să ne distrugă infrastructura energetică, iar Ucraina să nu primească nici măcar avertismente timpurii privind lansările de rachete balistice”.

SUA au amenințat cu suspendarea schimbului de informații

Cu doar o zi înainte, surse citate de Kyiv Independent au confirmat că Administrația Trump i-a amenințat pe înalții oficiali militari și guvernamentali ucraineni cu retragerea sprijinului acordat. Potrivit publicației, măsura ar urmări protejarea rafinăriilor de petrol rusești.

Amenințările au vizat inclusiv suspendarea schimbului de informații și a mecanismului PURL.

„I-au sunat pe toți oficialii militari de rang înalt și i-au amenințat. Le spun tuturor că vor opri atât schimbul de informații, cât și PURL”, a declarat un oficial ucrainean pentru Kyiv Independent.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Explozii puternice în Rusia. Incendiu lângă o mare uzină metalurgică, provocat de un atac masiv cu drone
08:59
Explozii puternice în Rusia. Incendiu lângă o mare uzină metalurgică, provocat de un atac masiv cu drone
Câștigător Asia Express 2026 | Ce echipă pune mâna pe marele premiu de 30.000 € oferit de Antena 1?
08:57
Câștigător Asia Express 2026 | Ce echipă pune mâna pe marele premiu de 30.000 € oferit de Antena 1?
INEDIT Un Porsche oprit în mijlocul străzii a devenit trecere de pietoni pentru o femeie. Momentul inedit a fost surprins de un trecător
08:35
Un Porsche oprit în mijlocul străzii a devenit trecere de pietoni pentru o femeie. Momentul inedit a fost surprins de un trecător
REACȚIE George Simion anunță că AUR nu dă niciun vot Guvernului Luca Niculescu
08:07
George Simion anunță că AUR nu dă niciun vot Guvernului Luca Niculescu
REACȚIE Grindeanu și-a apărat poziția, chiar și după demisia ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «Nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”
07:38
Grindeanu și-a apărat poziția, chiar și după demisia ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea «Nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”
NEWS ALERT Alarmă aeriană în România, miercuri dimineață. Locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizați prin RO-Alert din cauza dronelor
07:36
Alarmă aeriană în România, miercuri dimineață. Locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizați prin RO-Alert din cauza dronelor
Mediafax
PSD, decizie crucială azi pentru Guvernul Luca Niculescu! Sorin Grindeanu are trei variante pe masă
Digi24
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Planul lui Nicușor Dan dacă Guvernul Niculescu nu are majoritate
Cancan.ro
Asia Express s-a transformat în Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între soțul Valeriei Lungu și „ispita” Loredana Chivu
Prosport.ro
FOTO. Eugenie Bouchard, apariție spectaculoasă într-o rochie scurtă din piele de șarpe
Adevarul
„AI-ul nu iartă”. Temeri în rândul programatorilor din România: salarii mai mici și joburi în pericol
Mediafax
Cătălin Drulă îi cere lui Nicușor Dan să demită un consilier prezidențial. Cina care a stârnit scandalul
Click
Cazări inedite în România: dormi sub stele într-o căruță cu coviltir, cu baie și aer condiționat
Digi24
VIDEO Guvernul hibrid al lui Luca Niculescu: ce nume ar putea face parte din cabinetul tehno-PSD (surse)
Cancan.ro
SCANDAL de jumătate de milion de euro în culisele Las Fierbinți! Toma Cuzin se consideră protagonist, dar adversarii din proces îl pun la punct. Ce spune Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Plătești prea mult la întreținere? Documentele pe care trebuie să le ceri administratorului și cum poți contesta suma mare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dedeman vinde blocator automat de parcare cu telecomandă. Dispozitivul care îți protejează locul de parcare
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum pot produce hidrogen ieftin din apă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
O nouă metodă ar putea anticipa incendiile de vegetație înainte de a scăpa de sub control
Mediafax Italia
CELE MAI BUNE LOCURI DE MUNCĂ! Poți câștiga o avere...
Mediafax Spania
Cât ar putea câștiga în plus angajații dacă s-ar aplica reforma fiscală?!
ACTUALITATE 14 Octombrie, calendarul zilei: Ralph Lauren împlinește 87 de ani, Celia face 42
07:15
14 Octombrie, calendarul zilei: Ralph Lauren împlinește 87 de ani, Celia face 42
EXCLUSIV Marius Tucă explică dosarul Bogdan Peșchir: Se încearcă legarea anulării alegerilor de campania lui Călin Georgescu/De ce nu este citat Kensington?
07:00
Marius Tucă explică dosarul Bogdan Peșchir: Se încearcă legarea anulării alegerilor de campania lui Călin Georgescu/De ce nu este citat Kensington?
EXCLUSIV Dan Dungaciu susține că programul SAFE a influențat politica României: „A ținut acest guvern în funcție”
07:00
Dan Dungaciu susține că programul SAFE a influențat politica României: „A ținut acest guvern în funcție”
EXCLUSIV Controversatul influencer Cezar Ionașcu și-a făcut partid. Cum a trecut de la tabere de masculinitate la politică. Un fost preşedinte de tribunal, printre membrii fondatori
06:30
Controversatul influencer Cezar Ionașcu și-a făcut partid. Cum a trecut de la tabere de masculinitate la politică. Un fost preşedinte de tribunal, printre membrii fondatori
EXCLUSIV Propunere fără precedent la Metrorex: fără cumetrii la negocierile de salarii. Membrii Consiliului de Administrație care au rude în subteran ar urma să fie excluși din comisiile care lucrează la Contractul Colectiv de Muncă
06:00
Propunere fără precedent la Metrorex: fără cumetrii la negocierile de salarii. Membrii Consiliului de Administrație care au rude în subteran ar urma să fie excluși din comisiile care lucrează la Contractul Colectiv de Muncă

Cele mai noi

Trimite acest link pe