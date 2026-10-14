Război în Ucraina, ziua 1.693. Kievul, lovit năprasnic de ruși cu rachete balistice. Zelenski îi acuză pe aliații săi că nu au transmis avertismente

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 14 octombrie 2026, în a 1693-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a lansat un atac cu rachete balistice asupra Kievului, soldat cu doi morți și 21 de răniți. Un bloc de nouă etaje și o importantă instalație energetică au fost lovite.

Zelenski arată cu degetul spre americani

Autoritățile ucrainene susțin că aliații, cu referire indirectă la americani, nu au transmis avertismente înainte de atac.

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Consilierul prezidențial Dmitro Litvin le-a declarat jurnaliștilor că aliații nu au transmis avertismente timpurii privind lansarea rachetelor și asta pentru a doua zi consecutiv: „Nu au fost primite informații de la parteneri privind lansările de rachete de pe teritoriul inamic, nici pe 12, nici pe 13 octombrie”. Forțele Aeriene ale Ucrainei au confirmat că nu au primit astfel de informații în niciuna dintre cele două zile.

O rachetă rusească a lovit o clădire cu nouă etaje din districtul Desnianskii, unde a izbucnit un incendiu de proporții, a anunțat primarul Vitali Klitschko. Cel puțin două persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma atacului asupra clădirii. Dintre persoanele rănite, 16 au fost spitalizate, iar patru se află în stare gravă.

Un locuitor al orașului, Maksim, a declarat pentru Kyiv Independent că el și partenera sa au fost nevoiți să se refugieze pe coridorul clădirii, înainte de a ajunge într-un adăpost. Ferestrele locuinței fuseseră sparte de o explozie produsă în apropiere. „Totul s-a întâmplat foarte repede. Nici măcar nu am înțeles ce se petrecea”, a povestit acesta.

Alarmele aeriene au fost declanșate și în unele zone din regiunile Liov, Volînia și Ivano-Frankivsk, din vestul Ucrainei.

„Principala țintă a fost infrastructura energetică”

Volodimir Zelenski a anunțat, într-un mesaj publicat pe X, că principala țintă a atacului a fost infrastructura energetică, în special centrala CHPP-4, una dintre cele mai importante instalații energetice ale Kievului. Potrivit acestuia, centrala a fost lovită, iar o clădire a fost avariată. Echipele de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului izbucnit.

Zelenski a confirmat că Ucraina nu a primit avertismente timpurii din partea aliaților: „Sistemele noastre au detectat aceste rachete abia când se aflau deja foarte aproape de Kiev”.

Mai departe, el a acuzat Rusia că pregătește noi lansări de rachete balistice și a insistat că Vladimir Putin nu respectă armistițiul anunțat de președintele Statelor Unite, continuând să atace infrastructura energetică. – „Este absolut nedrept ca ei să ne distrugă infrastructura energetică, iar Ucraina să nu primească nici măcar avertismente timpurii privind lansările de rachete balistice”.

SUA au amenințat cu suspendarea schimbului de informații

Cu doar o zi înainte, surse citate de Kyiv Independent au confirmat că Administrația Trump i-a amenințat pe înalții oficiali militari și guvernamentali ucraineni cu retragerea sprijinului acordat. Potrivit publicației, măsura ar urmări protejarea rafinăriilor de petrol rusești.

Amenințările au vizat inclusiv suspendarea schimbului de informații și a mecanismului PURL.

„I-au sunat pe toți oficialii militari de rang înalt și i-au amenințat. Le spun tuturor că vor opri atât schimbul de informații, cât și PURL”, a declarat un oficial ucrainean pentru Kyiv Independent.