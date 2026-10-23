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Război în Ucraina, ziua 1.702. Ajutor nesperat pentru Kiev: Musk a repornit sateliții Starlink

Război în Ucraina, ziua 1.702. Ajutor nesperat pentru Kiev: Musk a repornit sateliții Starlink
Război în Ucraina, ziua 1.702. Musk a repornit sateliții Starlink
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Războiul din Ucraina a intrat vineri, 23 octombrie 2026, în a 1702-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Donald Trump a anunțat că Elon Musk a repornit rețeaua sa de Internet prin satelit Starlink, crucială pentru Ucraina în războiul împotriva Rusiei.

„Nu vreau să comentez dacă am sunat eu”

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„Nu vreau să comentez dacă am sunat eu sau dacă a sunat altcineva – asta nu schimbă cu nimic lucrurile. Ceea ce contează este că el a relansat-o”, a declarat președintele american cu privire la Elon Musk, fondatorul SpaceX, compania care desfășoară Starlink și versiunea sa militară, Starshield.

Aceste declarații făcute de Donald Trump vin după publicarea unui articol în The Wall Street Journal care a raportat că, potrivit unor oficiali americani, președintele republican l-a sunat pe Elon Musk pentru a-i cere să ridice restricțiile asupra Starshield.

Cotidianul a adăugat că oficiali ucraineni și americani au indicat că „sistemul funcționa mai normal joi, la scurt timp după conversația lor. Totuși, „anumiți oficiali ucraineni” au precizat că „acesta nu a fost complet restabilit”.

Kievul s-a plâns de restricții de conexiune la Starshield, un serviciu crucial pentru armata ucraineană în fața atacurilor rusești. Sistemul este folosit în special pentru dronele sale interceptoare și pentru loviturile la distanță medie împotriva teritoriilor ocupate de Rusia.

Cine a oprit Starlink?

Comisia Europeană a cerut SpaceX „să restabilească de urgență accesul deplin pentru Ucraina. Inițial, Elon Musk a sugerat că guvernul american și, în ultimă instanță, Donald Trump, au fost cei care au decis limitarea serviciilor Starshield. Însă, autoritățile americane au respins aceste acuzații.

Donald Trump a afirmat încă de vineri că nu a dat ordinul de a restricționa Starshield. Șeful diplomației sale, Marco Rubio, a reafirmat câteva zile mai târziu că „președintele nu are nimic de-a face cu deciziile luate de Starlink și Starshield și de Musk”.

De asemenea, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a asigurat că „Pentagonul nu a dat nicio directivă” în acest sens.

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