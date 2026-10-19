Război în Ucraina, ziua 1.698. Zelenski afirmă că trupele Kievului încep să recupereze din teritoriile cucerite de ruși în estul țării

Războiul din Ucraina a intrat luni, 19 octombrie 2026, în a 1698-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski anunță că trupele terestre ale Ucrainei au respins forțele ruse în estul țării.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Vedem rezultate pe front”

„Vedem rezultate pe front. Tendința din acest an continuă: de la începutul toamnei, luptătorii noștri au eliberat mai mult teritoriu decât au reușit rușii să cucerească. Dobropillia, Kostiantinivka, Oleksiievo-Drujkivka, Orihiv, Novopavlivka, Novoandriivka și Velikomihailivka se află toate sub control ucrainean”, a spus Zelenski în mesajul video de seară. El a adăugat că trupele ucrainene apără zonele din apropierea orașului ramatorsk.

În aceste localități, Ucraina a creat un fel de centură fortificată pentru a împiedica înaintarea forțelor ruse, susține Kievul.

Zelenski a mai precizat că trupele ruse au fost respinse în regiunea Zaporojie. Acest lucru a fost confirmat recent și de centrul de analiză american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Atât Zelenski, cât și ISW au respins afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin privind presupuse succese ale forțelor ruse în regiunea Zaporojie. Institutul a notat, în urmă cu câteva zile, că „afirmațiile lui Putin sunt atât de departe de realitate încât par niște halucinații”.

Ucraina și Rusia sunt în război direct de mai bine de patru ani și jumătate, Kievul beneficiind de sprijinul Occidentului în această confruntare. Moscova revendică, printre altele, regiunea Donbas – care cuprinde provinciile Donețk și Lugansk -, considerată bazinul minier al Ucrainei.