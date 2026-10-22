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Război în Ucraina, ziua 1.701. Lovituri reciproce de amploare: Moscova și Kievul, atacate de roiuri de drone

Război în Ucraina, ziua 1.701. Lovituri reciproce de amploare: Moscova și Kievul, atacate de roiuri de drone
Război în Ucraina, ziua 1.701. Lovituri reciproce de amploare: Moscova și Kievul, atacate
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Războiul din Ucraina a intrat joi, 22 octombrie 2026, în a 1701-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că 630 de drone au fost lansate în noaptea de miercuri spre joi în direcția regiunii. În același timp, și capitala Ucrainei, Kiev, a fost ținta unui nou atac cu rachete.

Loviturile vin la doar câteva ore după ce Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump, s-a întâlnit cu Vladimir Putin și a obținut promisiunea că „Rusia este pregătită, în principiu”, să reia negocierile de pace.

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630 de drone lansate asupra Moscovei

Până atunci, însă, continuă loviturile reciproce, prin care Ucraina și Rusia țintesc cele două capitale.

„De la ora 20:30, pe 21 octombrie, până la ora 04:00, pe 22 octombrie, 630 de drone s-au îndreptat către regiunea Moscovei. Majoritatea dintre ele au fost distruse de sistemele de apărare aeriană la o distanță sigură de obiectivul lor”, a declarat primarul Sobianin într-un mesaj pe rețelele de socializare. Două persoane au fost rănite. Sobianin a menționat că 163 dintre aceste drone s-au apropiat de Moscova.

La rândul său, Ucraina a raportat că a suferit simultan un atac cu rachete asupra Kievului, soldat cu șase răniți, potrivit primarului Vitali Kliciko. De asemenea, a fost avariată o infrastructură de transport. Mai multe imobile au fost lovite.

Atacurile au loc pe fondul unei noi acțiuni diplomatice conduse de emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Witkoff s-a întâlnit miercuri cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în orașul Sankt Petersburg, la o zi după întâlnirea cu liderul Ucrainei. Negocierile trilaterale au fost întrerupte în februarie, imediat după ce SUA au atacat Iranul, împreună cu Israelul. Miercuri, Trump a făcut următorul anunț: „Zilele trecute vorbeam cu Vladimir Putin despre soluționarea războiului cu Ucraina, de care cred că ne apropiem, apropo, poate acum cel mai aproape de care am fost”.

Emisarul special al lui Trump, Witkoff, a mers la Sankt Petersburg după ce s-a întâlnit, la Oslo, în capitala Norvegiei, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și cu liderii Norvegiei și Finlandei. După trei ore de discuții cu Putin, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a indicat că Moscova este pregătită să reia negocierile în format trilateral cu Kievul și Washingtonul „în jurul datei de 10 noiembrie”.

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