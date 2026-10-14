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“Războiul Sutienelor” continua. Ministra Buzoianu revine și spune că șefa ANM știa „clar” de achiziția sutienelor și chiloților din bani publici. Cum s-a apărat șefa ANM, la Gândul

“Războiul Sutienelor” continua. Ministra Buzoianu revine și spune că șefa ANM știa „clar” de achiziția sutienelor și chiloților din bani publici. Cum s-a apărat șefa ANM, la Gândul
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„Războiul Sutienelor” nu a ajuns la final. Ministra Diana Buzoianu susține că șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, „știa clar” din 2025 despre achizițiile ilegale din bani publici. Ministra interimară spune că ar fi primit un e-mail trimis angajaților ANM în noiembrie, care menționa explicit aceste achiziții.

Diana Buzoianu susține că Elena Mateescu „știa clar” despre achizițiile de sute de mii de lei de la ANM, care ar fi inclus lenjerie intimă, haine de firmă, parfumuri și cosmetice. Potrivit ministrei interimare, șefa ANM a răspuns unui e-mail și a negat existența unor nereguli.

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Postarea Dianei Buzoianu. Sursă foto: Facebook.

Ministra Buzoianu susține că șefa ANM „știa clar” de situație

Ministra Buzoianu afirmă că, în urma controlului început în iulie, mai mulți angajați de la Achiziții au demisionat, iar Elena Mateescu a sesizat autoritățile abia în august. Buzoianu spune că raportul final a identificat zeci de probleme și contestă afirmația șefei ANM că nu știa despre acestea.

„Ba știa clar doamna Mateescu.

Tocmai am primit la Ministerul Mediului un mail care a fost transmis de pe cont anonim către angajații ANM din luna noiembrie a anului anterior. În acest mail erau menționate expres achiziții directe care erau realizate cu încălcarea legislației în vigoare. Repet. Noiembrie anul 2025. Un mail văzut de angajații ANM.

Doamna Mateescu a răspuns chiar la acel mail și a transmis tuturor angajaților că e totul în regulă. Că nu există nicio problemă și e totul o minciună.

În luna iulie am trimis corpul control în urma informațiilor primite de la avertizori de integritate. În câteva zile de la anunțarea controlului și-au dat în bloc demisia o parte semnificativă din departamentul de achiziții din ANM. Au început să sune telefoanele să ne întrebe de ce am lansat acest control. Doamna Mateescu a pornit rapid un audit și, în luna august, în plin control de la Ministerul Mediului, brusc a descoperit că ce spunea în luna noiembrie a anului 2025 că este în regulă, poate nu e chiar așa de în regulă. Și a transmis rapid o sesizare la autorități.

În luna octombrie am finalizat noi raportul corpului de control. Are zeci de probleme sistemice identificate. Doamna Mateescu ne spune că nu a știut nimic. Eu zic că astfel de oameni nu au ce căuta la conducerea unor instituții critice”, a scris Diana Buzoianu miercuri pe Facebook.

Cum s-a apărat șefa ANM, Elena Mateescu

Marți, 13 octombrie, Elena Mateescu i-a răspuns în direct Dianei Buzoianu la Gândul. Șefa ANM a afirmat că nu a discutat cu Diana Buzoianu despre scandalul din instituție. Aceasta a susținut că ministra fusese informată încă din august despre auditul intern.

„Nu am avut niciun dialog, o întâlnire să discutăm pe acest subiect. Am informat-o despre controlul din august la data respectivă. Tocmai acest lucru m-a îndurerat efectiv. Nu vreau să mă victimizez. Anatemă pusă pe cei 900 de colegi care lucrează în ANM pentru 1, 2, 3 sau 5… Nu am avut niciodată un dialog de la vizita reprezentanților ministerului, corpului de control, până când domnia sa a ieșit public și nici în aceste zile, din păcate”, a susținut directorul ANM.

Elena Mateescu spune că a cerut un audit intern după ce a aflat despre achizițiile controversate de la ANM. Potrivit acesteia, pe 12 august a fost trimis un raport preliminar către Direcția de Investigare a Criminalității Economice. Șefa ANM precizează că propriul card a rămas nefolosit, iar cumpărăturile au fost făcute cu două carduri ale Direcției de Achiziții.

Altfel, Diana Buzoianu spune că nu poate decide singură dacă Elena Mateescu rămâne la conducerea ANM. Hotărârea aparține Consiliului de Administrație, care nu are în prezent cvorumul necesar.

Elena Mateescu acuză că, din cauza Consiliului de Administrație incomplet, ANM nu poate funcționa normal. Șefa instituției spune că doar doi membri au mandate de ministru și reproșează că nu s-au luat măsuri pentru completarea Consiliului de Administrație. Pe de altă parte, Diana Buzoianu susține că AMEPIP a respins doi experți din domeniu pentru că nu aveau trei ani de experiență în conducere.

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