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Elena Mateescu îi răspunde în direct Dianei Buzoianu la Gândul/Răzvan Dumitrescu. Ce spune șefa ANM despre scandalul sutienelor de lux cumpărate din banii statului

Andrei Rosz
Elena Mateescu îi răspunde în direct Dianei Buzoianu la Gândul/Răzvan Dumitrescu. Ce spune șefa ANM despre scandalul sutienelor de lux cumpărate din banii statului
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Elena Mateescu îi răspunde în direct Dianei Buzoianu la Gândul. Directorul ANM explică, pas cu pas, cum s-au petrecut lucrurile în scandalul sutienelor de lux. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

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„Acest lucru m-a îndurerat efectiv. Nu vreau să mă victimizez

Invitată la „Subiectul Zilei, cu Răzvan Dumitrescu”, Elena Mateescu spune că nu a avut niciun dialog cu ministra Diana Buzoianu despre scandalul ANM. Aceasta precizează că ministra a fost informată încă din luna august despre auditul intern de la ANM.

„Nu am avut niciun dialog, o întâlnire să discutăm pe acest subiect. Am informat-o despre controlul din august la data respectivă. Tocmai acest lucru m-a îndurerat efectiv. Nu vreau să mă victimizez. Anatemă pusă pe cei 900 de colegi care lucrează în ANM pentru 1, 2, 3 sau 5… Nu am avut niciodată un dialog de la vizita reprezentanților ministerului, corpului de control, până când domnia sa a ieșit public și nici în aceste zile, din păcate.”, susține directorul ANM. 

Ce este scandalul sutienelor de lux de la ANM?

Diana Buzoianu a anunţat, sâmbătă, neregulile descoperite de Corpul de Control al Ministerului Mediului în urma controlului lansat la ANM, în urmă cu câteva săptămâni. Ministrul Mediului, a precizat că raportul Corpului de Control a identificat cumpărături de bunuri de lux realizate cu unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM. Printre produsele menționate se numără parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și un sutien de lux, care ar fi costat peste 1.000 de lei.

Care e firul evenimentelor, în perspectiva Elenei Mateescu?

Directorul ANM a refăcut firul evenimentelor în scandalul achiziției sutienelor de lux. Aceasta spune că între 5 și 7 iulie a fost primit un corp de control la Agenție. Încă din primele zile, adaugă meteorologul, a cerut și ea un audit intern când a luat la cunoștință achizițiile făcute. Pe 12 august, spune aceasta, a fost trimis un raport preliminar spre direcția de criminalitate economică și s-a făcut o sesizare.

„În perioada 5-7 iulie, în vara aceasta, misiunea corpului de control s-a efectuat fizic cu reprezentanții din partea corpului de control de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la sediul ANM. În primele zile ni s-au cerut documente privind procedurile de achiziție, procedurile de sistem, cum funcționăm. De la primele documente am declanșat un audit intern. Acest raport preliminar a stat de altfel și la baza unei sesizări în data de 12 august către secția de investigații și criminalitate economică. În 6 august, când ni s-au cerut documente privind efectuarea de plăți cu carduri, noi deja eram pe finalul raportului misiunii de audit.”, explică Mateescu. 

Mateescu contrazice declarația Dianei Buzoianu. Aceasta ține să menționeze că din cele 5 carduri prezentate public de ministră, cel al directorului general a rămas inactiv. Directorul ANM anunță că acele cumpărături „care nu ne fac cinste” au fost făcute cu cele 2 carduri alocate direcției de achiziții.

„Au fost emise la nivelul ANM, înainte să fiu director general, carduri. Două carduri la direcția compartimentul de specialitate de achiziții, două carduri la serviciul tehnic și un card pe numele meu ca director general. Cardul meu, la momentul emiterii, nefiind activ. Deci, din cele cinci carduri menționate de Diana Buzoianu, unul nu era activ. Acele cumpărături care, recunosc, nu ne fac cinste și tocmai de aceea îmi asum această situație… Acele cumpărături s-au făcut cu două carduri de la direcția de achiziții.”, adaugă meteorologul. 

De ce nu o poate demite Diana Buzoianu pe șefa ANM?

Deși Ministerul Mediului coordonează activitatea Administrației Naționale de Meteorologie, decizia privind menținerea în funcție a directorului general aparține Consiliului de Administrație al instituției. Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că nu poate lua singură această decizie, în condițiile în care Consiliul de Administrație nu are cvorumul necesar pentru a adopta hotărâri.

„Decizia de a rămâne sau nu directoarea de la ANM în funcție aparține Consiliului de Administrație al ANM. Vom trimite raportul corpului de control către CA-ul ANM cu absolut toate neregulile identificate. Problema reală este că CA-ul ANM e nefuncțional de luni de zile pentru că nu au cvorum, deci nu poate lua decizii. Am trimis ieri către AMEPIP o nouă propunere pentru al treilea membru în Consiliul de Administrație al ANM. Un om cu experiență pe audit și financiar, având în vedere problemele identificate la ANM. Acum așteptăm să vedem răspunsul AMEPIP.”, a menționat Buzoianu pe pagina sa de Facebook. 

Consiliul de Administrație ANM, nefuncțional de anul trecut

Elena Mateescu pune problema Consiliului de Administrație al ANM și spune că este complet nefuncțional. Aceasta îi reproșează ministrei mediului că de anul trecut nu s-au luat măsuri pentru a fi completat CA-ul. Mateescu spune că doar 2 membri din Consiliul de Administrație au mandat de ministru ceea ce face imposibilă activitatea acestuia.

„Consiliul de Administrație este nefuncțional de anul trecut, din august. Autoritatea tutelară a derulat o procedură de selecție. Într-o primă fază au fost desemnați doi membri. În a doua procedură demarată nu s-a declarat niciun membru câștigător din cei participanți, astfel încât la acest moment noi nu avem consiliul funcțional. Ce s-a întâmplat de anul trecut până acum? Sunt 2 membri cu ordin de ministru în consiliul de administrație. Cum poți să faci consiliu cu doi membri? Cine votează și cine nu? Trebuie să ai minim trei sau cinci, conform guvernanței corporative 109.”, precizează Elena Mateescu. 

Și Diana Buzoianu a vorbit despre nefuncționalitatea Consiliului de Administrație al ANM. Ministra acuză AMEPIP că ar fi respins deja 2 experți din domeniu pentru că nu aveau 3 ani de conducere.

„De ce nu au cvorum? În urma concursurilor lansate nu au fost ocupate toate posturile pentru membri din CA. Am încercat de luni de zile să reluăm un concurs, dar AMEPIP nu a avut experți să ne trimită să dăm drumul la concurs – așa că nu s-au putut relua concursurile. Am încercat să trimitem 2 propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit un răspuns oficial că oameni cu experiență de coordonare la catedră fix în domeniul de meteorologie de peste 15 ani de zile nu sunt considerați că au 3 ani de conducere de către AMEPIP. Un politician care a avut firma lui tata și s-a pus director la 18 ani pe ea, ar putea azi să îndeplinească această condiție, în această interpretare, și ar fi mai bun decât oameni cu zeci de ani experiență fix pe meteorologie. Așa că AMEPIP ne-a respins deja 2 experți cu o carieră întreagă în domeniu.”, a menționat ministra pe pagina sa de Facebook
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