Elena Mateescu, directoarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), răspunde acuzațiilor ministrului Mediului, Diana Buzoianu și susţine că nu are „nicio implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public”, legate de cheltuielile nejustificate făcute cu cardul instituţiei. Mateescu reclamă că este „pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM” şi anunţă că, la rândul său, a dispus măsuri de audit pe care funcţia i le-a permis şi a sesizat Poliţia cu privire la „eventuale fapte în afara legii”.

Elena Mateescu susține că există o „campanie” împotriva sa „cu scopul schimbării politice din funcţie”.

„Ca director general, nu am nici o implicare directă în aspectele aruncate în spaţiul public la adresa mea şi a colegilor care îşi desfăşoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM”, susţine Elena Mateescu într-un mesaj transmis public duminică, după ce ministrul Diana Bzoianu a anunţat noi nereguli descoperite în urtma unui control la ANM, potrivit News.ro.

Elena Matescu este de părere că mesajul transmis de ministrul Mediului este „pus evident în cheie politică la final”. Şefa ANM susţine că nu a utilizat cardul institutional, acesta fiind declarat „inactiv de la emitere” aspect care a fost comunicat către Corpul de Control al Ministerului, dar şi că nu a aprobat niciodată achiziţii de haine, parfumuri, încălţăminte sau cosmetice.

„⁠Directorul general a dispus misiune de audit public intern în momentul când a aflat de neregulile privind utilizarea cardurilor instituţionale de către compartimentul responsabil, şi ca urmare a depus încă din 12 august 2026 sesizarea organelor competente cu privire la eventuale fapte în afara legii. Solicitarea privind punerea la dispoziţie a acestor documente s-a făcut în data de 6 August, iar în 12 August s-a depus în urma Raportului preliminar de audit intern sesizarea la SICE, Secţia 2 Poliţie din capitală. ⁠ In privinţa achiziţiilor pentru laptopuri şi calculatoare acestea au fost derulate de către serviciul de achiziţii publice care stabilesc şi monitorizeaza procedurile specifice. Cu siguranţă sunt puse la dispoziţia autorităţilor documentele care au stat la baza acestor proceduri. ⁠ Cu privire la achiziţia de mobilier, ea a fost pentru dotarea unei întregi clădiri noi realizate pentru Centrul Agrometeorologic, desfăşurată în condiţiile legii, acolo unde deja îşi desfăşoară activitatea colegi din ANM asigurând funcţionarea pilot a activităţilor Centrului. Toate aspectele legale se verifică conform cadrului normativ şi nu după interese conjuncturale”, explică directoarea ANM.

Aceasta subliniază că, în baza pregorativelor pe care le are ca director general, a dispus misiuni de audit cu privire la toate achiziţiile realizate de structura centrală, anunţând un audit şi pentru structurile din teritoriu. În plus, în această perioadă se verifică totodată, modul de corelare a activităţilor din proiectele naţionale/europene cu pontajele şi plăţile aferente.

„Îmi doresc să existe o comunicare firească şi care să fie realizată instituţional tocmai pentru a evita distorsiunile şi interpretările apărute în spaţiul public şi a clarifica toate elementele, acest dialog neavand loc până în prezent. In schimb aflăm direct din spaţiul public despre «constatările» din acest document. Îmi exprim convingerea ca, adevarul va fi relevat in cadrul procedurilor legale şi se va arata faptul ca personal, ca director general, nu am nici o implicare directă in aspectele aruncate în spaţiul public la adresa mea şi a colegilor care îşi desfăşoară activitatea în ANM, la acest moment fiind pusă o anatemă incorectă şi nedreaptă asupra instituţiei şi colegilor care lucrează în ANM”, mai transmite directoarea ANM.

„Eu, ca Director general, am îndatorirea şi obligaţia de verificare pe care o exercit prin funcţia de audit intern asupra operaţiunilor, şi ca urmare nici o neregulă care a fost constatata nu a fost ignorată, ci dimpotrivă am declanşat prin sesizări verificarea activităţilor şi luarea de măsuri faţă de respectivele nereguli. (…) Reafirm faptul ca, ANM este o instituţie de prestigiu şi trebuie să rămână în afara oricăror lupte politice.

În toată cariera mea de peste 35 de ani doar în ANM, am respectat legea şi nu am făcut nimic care să afecteze imaginea mea profesională şi a instituţiei”, adaugă Elena Mateescu.

Aceasta precizează că averea sa este trecută în declaraţia de avere ce deţin, dar şi că şi-a construit cariera „prin muncă şi dedicare în ani şi timp pe care poate nu l-a alocat suficient familiei”.

Elena Mateescu reclamă o „campanie” care vizează schimbarea sa din funcţie pe motive „politice”

„Până la campania începută în acest an împotriva mea cu scopul schimbării politice din funcţie nimeni nu a pus la îndoială nivelul profesional şi realizările ANM. Această campanie orchestrată şi întreţinută, chiar cu concursul unor colegi din interior, este nedreaptă şi incorectă dpdv personal şi instituţional. Reafirm încă o dată ca, am procedat întocmai atribuţiilor specifice şi am încredere în instituţiile competente ale statului pentru soluţionarea acestei situaţii şi luarea măsurilor care se impun. ANM şi colegii nu merită o astfel de campanie negativă. Prin dialog şi soluţii pot fi identificate măsurile care se impun şi de care nimeni nu poate fi absolvit”, spune Mateescu.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, continuă acuzaţiile la adresa ANM şi a directoarei Elena Mateescu, ea invocând duminică achiziţii directe cu valori de milioane de lei în ultimii 4 ani, care ar fi fost făcute cu încălcarea legislaţiei, la ANM. Diana Buzoianu susține că ar fi vorba de contracte acordate fără licitaţie pentru achiziţii de tonere, de laptopuri, de mobilă, cu valori mult peste limita de 270.000 de lei la care este permisă atribuirea directă.

Ministrul indică şi două firme care ar fi beneficiat preponderent de astfel de contracte.