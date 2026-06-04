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Răzvan Dumitrescu anunță noi detalii despre revenirea sa: „Suntem în pregătirea unui proiect!”

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Răzvan Dumitrescu a revenit cu un nou videoclip pe pagina sa de Facebook în care anunță detalii despre revenirea sa după despărțirea de postul de televiziune Antena 3 CNN. Jurnalistul a dezvăluit că lucrează la un proiect nou, care va fi prezentat în curând, și a lăsat de înțeles că acesta are legătură cu o serie de dezvăluiri bazate pe materiale și interviuri adunate de-a lungul activității sale.

Răzvan Dumitrescu a anunțat că numele paginii sale de Facebook, „Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu” se va schimba în „Răzvan Dumitrescu Jurnalist, pagina oficială”. Acesta i-a asigurat pe urmăritorii săi că niciun fel de conținut postat pe contul său nu va fi pierdut, ci doar numele paginii va fi modificat.

„Primul anunț pe care vreau să-l fac se referă la numele paginii de Facebook. Pagina se numea până acum «Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu». Din motive lezne de înțeles, schimbăm numele acestei pagini, care se va numi în scurt timp «Răzvan Dumitrescu Jurnalist, pagina oficială».

Așadar, cei care sunteți deja aici pe pagină, nu pierdeți nimic, nu se pierd urmăritorii, nu se pierd postările pe care le-am făcut aici pe pagină, dar cei care vor să mă găsească de aici încolo, mă pot căuta după noua denumire, «Răzvan Dumitrescu Jurnalist, pagina oficială».

„Suntem în pregătirea unui proiect”

Jurnalistul a explicat însă că schimbarea numelui reprezintă doar o etapă intermediară înainte de lansarea unui nou proiect. Răzvan Dumitrescu le-a transmis fanilor că în cel mai scurt timp va fi anunțată denumirea noului proiect, iar pagina sa de Facebook va purta numele acestuia.

„A doua informație pe care vreau să vă o dau este că este o etapă intermediară pentru că suntem în pregătirea unui proiect și în scurt timp, cred că vom putea afișa aici pe pagină denumirea proiectului și desigur pagina să poartă numele noului proiect”.

Dumitrescu spune că va face dezvăluiri din arhiva personală

În continuarea mesajului său, jurnalistul a făcut referire la actualul context politic și a transmis că urmează să prezinte materiale și informații culese de-a lungul celor peste trei decenii de activitate în presă. Potrivit jurnalistului, o parte dintre aceste materiale ar putea oferi explicații pentru anumite evenimente și evoluții din viața publică.

„Și în al treilea rând, pentru că așa trăim vremuri complicate, mai ales din punct de vedere politic, vedem exact ce se întâmplă. Sunt anumite lucruri care n-ar trebui să se întâmpe niciodată și totuși s-au întâmplat. Poate că ar fi necesare niște explicații și, pentru că în 30 și ceva de ani de jurnalism aduni foarte multe lucruri, întâmplări și dezvăluiri, o să vă arăt tolba cu dezvăluiri”.

Jurnalistul a prezentat în videoclip o cutie plină cu casete video despre care spune că conțin mărturii, interviuri și înregistrări realizate de-a lungul carierei sale. Dumitrescu susține că o parte dintre acestea ar putea contribui la înțelegerea unor situații și personaje care au influențat evoluția scenei politice românești.

„Este o mică parte din ceea ce avem ca dezvăluiri. Așa arată o cutie plină cu casete, mărturii, interviuri, iar unele dintre ele ar putea explica foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru că sunt personajele care au contribuit la ceea ce vedem astăzi, au construit ceea ce vedem astăzi și, desigur, multe lucruri ar putea să fie atât de complicate încât unii să-și dorească să nu fi existat aceste lucruri vreodată și înregistrate pe casetă”.

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