Răzvan Dumitrescu, imagini de colecție. Mulți îl rețin doar de la Antena3 CNN, dar a debutat în urmă cu 34 de ani, alături de Andreea Esca, la un post care azi nu mai există

Răzvan Dumitrescu a anunțat recent că pleacă de la Antena3 CNN, după 15 ani petrecuți în cadrul postului de televiziune. Puțini însă își amintesc că jurnalistul și-a început cariera în televiziune în urmă cu 34 de ani, la TV SOTI, una dintre primele televiziuni private din România de după Revoluție, care astăzi nu mai există.

Imagini de arhivă, publicate pe YouTube, îl arată pe Răzvan Dumitrescu la începutul carierei sale. Înregistrarea datează din 8 ianuarie 1992 și îi surprinde pe Răzvan Dumitrescu, Andreea Esca, Adrian Munteanu și Laura Spiru la pupitrul jurnalului de știri al TV SOTI. Potrivit descrierii videoclipului, cunoscutul jurnalist de la Antena 3 s-a numărat printre cei patru prezentatori selectați în aceeași zi din aproximativ 100 de candidați care au participat la interviu pentru jurnalul de seară.

Prima apariție la televiziunea SOTI

Videoclipul de arhivă debutează chiar cu prezentarea făcută de Răzvan Dumitrescu în deschiderea jurnalului de știri. Tânărul jurnalist, îmbrăcat într-un pulover gri și cu o privire încruntantă, le transmite telespectatorilor un mesaj de bun venit și îi lasă pe colegii din platou să se prezinte.

„Bună seara, bun găsit la SOTI. Astă seară, «În al doisprezecelea ceas» vă este prezentat de: Andreea Esca, Adrian Munteanu, Laura Spiru și Răzvan Dumitrescu”, spune acesta la începutul buletinului informativ.

Ulterior, Răzvan Dumitrescu ajunge să prezinte și prima știre din buletin, știre cu caracter politic care făcea referire la poziția Sindicatului Liber din Radioteleviziunea Română față de Consiliul Național al Unirii și la participarea unei delegații la Convenția Națională pentru Reîntregirea României, programată pe 24 ianuarie 1992, la Iași.

„Sindicatul Liber din Radioteleviziunea Română își face cunoscută adeziunea la Consiliul Național al Unirii, urmând ca o delegație a sa, reprezentativă, să fie prezentă în ziua de 24 ianuarie 1992 la Iași, pentru a participa la Convenția Națională pentru Reîntregirea României. Așa cum declară conducerea acestui sindicat, sensul acestei adeziuni nu este unul formal, ci vine din dorința manifestă de a contribui, potrivit specificului său, la înfăptuirea marelui ideal al Reîntregirii României”, anunța Răzvan Dumitrescu în urmă cu 34 de ani.

De la inginer de sunet la pupitrul știrilor

Cariera cunoscutului jurnalist a început aproape întâmplător. Acesta s-a prezentat la interviu pentru un post de inginer de sunet, însă realizatoarea Marilena Rotaru i-a propus să susțină o probă pentru postul de prezentator. Testul i-a adus un loc la pupitrul știrilor, unde a prezentat chiar din prima seară alături de Andreea Esca.

„A fost o perioadă foarte romantică. Nu ştiu ce ne ţinea în priză. Ne plăcea atât de mult, încât nu exista pentru noi oboseală”, a spus Dumitrescu, amintind că transmisiunea TV SOTI începea după miezul nopţii, pe canalul 2 al Televiziunii Române. Nici măcar nu ne vedea întreaga ţară (…) Noi chiar am luat-o de jos, cu antrenament, n-am sărit peste etape”, a spus Răzvan Dumitrescu.

Jurnalistul și-a anunțat demisia în direct

Duminică seară, pe 31 mai, cunoscutul jurnalist, cu o experiență de peste trei decenii în presa din România, a anunțat, în direct la Antena3 CNN, că pleacă de la postul de televiziune.

„De 15 ani, realizez emisiunea la Antena 3, au fost ani intenși. Vă mulțumesc pt încrederea pe care mi-ați acordat-o. Aceasta a fost ultima ediție la Subiectiv. A fost ultima emisiune realizată la Antena 3 CNN. Le mulțumesc colegilor din redacție”, a anunțat Răzvan Dumitrescu la Antena3.

O carieră de peste trei decenii în televiziune

Răzvan Dumitrescu și-a început cariera în televiziune în anii ’90, la TV SOTI, unde a fost prezentator al știrilor de seară, alături de Andreea Esca. Ulterior, jurnalistul a lucrat la TVR, B1 TV și Realitatea TV, iar din 2010 și-a continuat activitatea la Antena 3/Antena 3 CNN. La Realitatea TV a moderat talk-show-ul politic „Realitatea Zilei”, iar la Antena 3 a realizat emisiunea „Subiectiv”, format de actualitate și dezbatere difuzat în prime time.

