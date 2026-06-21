Regele Charles își publică declarația fiscală personală. Monarhul le arată britanicilor cât impozit plătește

Regele Charles este primul monarh modern al Marii Britanii care alege să își facă publică declarația fiscală personală. Informația a fost confirmată pentru BBC de mai multe surse de la Palatul Buckingham.

Potrivit acestora, joi, 25 iunie, plățile de impozite ale Regelui Charles vor fi comunicate public, ca un nou element în conturile financiare regale anuale.

Regele plătește în mod voluntar impozit

Se pare că decizia de a dezvălui cât impozit plătește suveranul britanic a fost una personală, luată chiar de rege. Când era prinț de Wales, Charles a dezvăluit și câte taxe plătea.

Palatul Buckingham a transmis că această mișcare face parte dintr-un efort de modernizare spre o mai mare transparență și pentru „a încuraja o înțelegere mai largă a responsabilității noastre”. De asemenea, vine în urma apelurilor pentru mai multă deschidere în ceea ce privește finanțele regale, în urma scandalurilor apărute în jurul lui Andrew Mountbatten-Windsor.

Măsura va face publice plățile de impozite ale Regelui Charles pentru anul precedent, 2024-2025. Va fi anunțat impozitul pe veniturile sale, cum sunt profiturile din Ducatul de Lancaster, orice investiții personale și câștigurile din moșiile private, ca Sandringham și Balmoral.

Un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat că decizia face parte dintr-o inițiativă mai amplă de a fi mai deschiși față de public – „Simplu spus, continuăm să modernizăm și să evoluăm”. Casa Regală s-a angajat să publice anual taxele Regelui Charles.

Monarhii britanicii nu sunt obligați să plătească impozit pe venit, impozit pe succesiune pentru ceea ce primesc de la un monarh anterior sau impozit pe câștigurile de capital. Totuși, Regele Charles plătește în mod voluntar impozit pe venit și impozit pe câștigurile de capital pentru orice vânzare de active private.