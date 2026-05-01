După patru zile intense petrecute în Statele Unite, marcate de întâlniri la cel mai înalt nivel și o neașteptată apropiere de publicul american, Regele Charles al III-lea a ajuns în Bermuda, unde îl așteaptă o primire ceremonială de mare fast.

După o vizită de stat considerată de presa britanică un major succes diplomatic important, Regele Charles al III-lea a ajuns în Bermuda, unde își continuă agenda oficială într-o deplasare cu puternică încărcătură simbolică.

Monarhul britanic a sosit discret în capitala Hamilton, fără a fi însoțit de Regina Camilla, urmând ca vineri să beneficieze de o ceremonie oficială de întâmpinare, cu protocol regal complet, inclusiv o salvă de 21 de focuri de tun.

Sursa video – X/@BermudaPremier

Vizita marchează prima deplasare a regelui în Bermuda de la urcarea sa pe tron, într-un moment în care Casa Regală britanică încearcă să întărească legăturile cu teritoriile de peste mări și să consolideze influența simbolică a Coroanei.

Final spectaculos al vizitei din America

Înainte de plecarea spre Bermuda, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla și-au încheiat vizita din Statele Unite într-o atmosferă cu totul diferită de protocolul solemn de la Casa Albă sau de întâlnirile oficiale de la Washington, D.C..

Ultima oprire a cuplului regal a fost în Front Royal, un orășel american de aproximativ 15.000 de locuitori, unde localnicii au transformat vizita regală într-o adevărată sărbătoare populară.

Programul a inclus și un moment solemn la Cimitirul Național Arlington, unde monarhul britanic a depus o coroană la Mormântul Războinicului Necunoscut, într-un gest de respect față de sacrificiul militarilor americani.

În acorduri de bluegrass și country rock, cu steaguri, fanfare, majorete și parade de mașini clasice, orașul a oferit un tablou autentic al Americii profunde. Pentru prima dată în această vizită, Regele Charles și Regina Camilla au ieșit printre oameni, au strâns mâini și au interacționat direct cu publicul, într-un moment care a creat imagini puternice și un val de simpatie.

Pe masa comunitară organizată cu această ocazie, cuplul regal a adus propriile preparate – o quiche de încoronare, un pandișpan Victoria și miere din stupii regali – un gest care a fost primit cu entuziasm de localnici.

Înainte de deplasarea spre Virginia, Regele Charles și Regina Camilla și-au luat rămas-bun oficial de la președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump, într-o ceremonie desfășurată la Casa Albă.

Sursa video – X/@BdaGovernment

Gest neașteptat al lui Trump după întâlnirea cu Regele Charles al III-lea de la Casa Albă: whisky-ul scoțian scapă de taxe

Apelul Regelui Charles al III-lea pentru SUA. Monarhul britanic cere sprijin pentru Ucraina în fața Rusiei

Regele Charles al III-lea și Donald Trump, față-n față la Casa Albă. Ce miză uriașă are vizita regală la Washington