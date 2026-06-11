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„Regina tenisului”, Simona Halep, și „Regele mezelurilor”, Dorin Mateiu, escapadă romantică în Mykonos. Imagini inedite cu cei doi îndrăgostiți

„Regina tenisului”, Simona Halep, și „Regele mezelurilor”, Dorin Mateiu, escapadă romantică în Mykonos. Imagini inedite cu cei doi îndrăgostiți
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Simona Halep și Dorin Mateiu au plecat într-o vacanță romantică, pe meleaguri elene, în Mykoonos, Grecia, scrie Cancan.ro, care oferă și imagini inedite cu cei doi îndrăgostiți.

„Regina tensiului” și „Regele mezelurilor” sunt plaiuri elene, într-o vacanță în Elada. De când s-a retras din competiții, Simona Halep se bucură de timp liber de calitate, are hobby-uri noi, printre care și golful, hobby comun cu cel al lui Dorin Mateiu. Deși aceasta nu a confirmat niciodată official existența unei povești de dragoste, iată că detalii de necontestat au tot apărut, de-a lungul timpului.

Astfel, după retragere, Simona și-a petrecut mare parte din timp în Dubai, oraș în care și Dorin Mateiu locuiește o bună perioadă din an, iar destinațiile, cercurile de prieteni și aparițiile lor se intersectau tot mai des. Iar acum, imaginile de la Cancan sunt mai mult decât grăitoare.

În imagini, se poate vedea că Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu s-au asortat milimetric în vacanța din Grecia, în privința ținutelor.

Simona poartă un maiou alb, în timp ce Dorin Mateiu a ales o cămașă albă, lejeră, perfectă pentru temperaturile de vacanță. Ea apare într-o pereche de jeanși scurți albaștri, el este într-o pereche de bermude într-o nuanță aproape identică. Și nici la capitolul încălțăminte nu există diferențe prea mari. Ambii au optat pentru modele în aceeași nuanță camel, iar tabloul este completat de ochelarii de soare purtați de amândoi.

Totodată, accesoriile sunt și ele purtate pe aceeași mână. El afișează un ceas Richard Mille, ea o brățară.

Simona Halep a fost ani la rând regina tenisului românesc, iar Dorin Mateiu, în vârstă de aproape 60 de ani, este considerat unul dintre greii industriei alimentare. Omul de afaceri și-a construit averea în business-ul cu mezeluri și produse din carne, iar de-a lungul timpului și-a extins investițiile în mai multe domenii.

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