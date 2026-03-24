Bărbații din viața Simonei Halep care sunt născuți în aceeaşi zi. „Unul mă învață ce să fac, celălalt, cum să nu fac”

Bărbații din viața Simonei Halep care sunt născuți în aceeaşi zi / foto: Mediafax Foto

Simona Halep a avut parte de un început de săptămână cu totul și cu totul special: cei mai importanți bărbați din viața ei au fost sărbătoriți pe 23 martie, scrie PROSPORT.

Este vorba despre tatăl Stere Halep și fratele Nicolae Halep, ambii fiind născuți în aceeași zi, 23 martie.

Mesajul Simonei pentru sărbătoriți familiei Halep

Cu acest prilej, Simona Halep, fost lider mondial în clasamentul WTA, a ținut să le transmită celor doi bărbați din viața ei mesaje prin care le mulțumește pentru tot sprijinul și ajutorul de care a avut parte în viață.

Stere Halep și fiul său, Nicolae, sunt amândoi născuți în ziua de 23 martie, iar Simona a profitat de ocazie care să scrie un frumos mesaj pe Instagram, în care și-a arătat recunoștința față de aceștia, notează Prosport. Stere Halep a împlinit 64 de ani, în timp ce Nicolae Halep a schimbat prefixul, ajungând la 40 de ani.

„Două suflete minunate, două generații… dar aceeași energie. Unul mă învață ce să fac în viață, celălalt cum să nu fac… sau invers, depinde de zi. La mulți ani minunați!!!”, a scris Simona Halep pe Instagram.

În 2022, la aniversarea tatălui, care împlinea 60 de ani, Simona Halep scria următoarele:

„La mulți ani Tati. Acest om cu o inimă care nu poate fi măsurată, cu un suflet sensibil și ambițios, cu o dorință ieșită din comun de a face bine azi împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani. Un om care a făcut tot ce i-a stat in putere ca eu să îmi indeplinesc visul. Un om care ne-a educat atât de frumos. Un om care nu a cedat niciodată, indiferent de cât de greu i-a fost. Un om puternic și minunat! Sunt un copil norocos să am un așa TATĂ”.

