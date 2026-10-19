Richard Riehle a murit la 78 de ani. Actorul din comedia-cult „Office Space” a jucat în peste 400 de filme

Actorul de calibru Richard Riehle, cunoscut pentru rolul memorabil din filmul-cult „Office Space” din 1999, a murit la 78 de ani, transmite Daily Mail.

Potrivit TMZ, Richard Riehle a murit din cauze naturale, joia trecută, în Los Angeles.

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Richard Riehle a jucat în peste 400 de filme, în cariera sa îndelungată.

Chiar dacă este cunoscut pentru rolul lui Tom Smykowski din „Office Space”, CV-ul său profesional cuprinde și alte roluri antologice în filme și seriale clasice.

Printre aceste roluri se numără cel al gardianului lui Harrison Ford din „Evadatul” (1993) și tatăl personajului lui Rob Schneider din comedia „Deuce Bigalow: Male Gigolo” (1999).

Chiar dacă nu a avut niciodată roluri principale de mare rezonanță, Riehle a fost de departe unul dintre cei mai îndrăgiți actori secundari de la Hollywood.

Fanii și l-au adus aminte din „Mysterious Skin” și „Palindromes”, printre alte roluri.

Când vine vorba de genul horror, Riehle a jucat în „Hatchet” (2006), „Halloween II” și „Texas Chainsaw 3D”.

Desigur, palmaresul lui cuprinde numeroase comedii, precum „Smiley Face”, „Joe Dirt”, „Bridemaids”, „Jury Duty” și „Big Holiday”.

Fanii au inundat cu mesaje rețelele de socializare, după anunțul decesului lui Richard Riehle: „Acest om a jucat în toate filmele, fără să îți dai seama”.

„Richard Riehle este cel mai celebru „acel bărbat” din toate filmele”, a adăugat un alt comentator.

Sursa foto: Profimedia