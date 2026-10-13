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Ce a apărut pe pagina lui RJ Mitte din „Breaking Bad” înainte să moară: Actorul avea doar 34 de ani

Ce a apărut pe pagina lui RJ Mitte din „Breaking Bad” înainte să moară: Actorul avea doar 34 de ani
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Actorul RJ Mitte din serialul-fenomen „Breaking Bad” a murit subit la doar 34 de ani. Cauza oficială a morții sale ar fi sinuciderea. După trecerea în neființă a acestuia, atenția publicului s-a îndreptat către cele mai recente postări ale sale pe rețelele de socializare, scrie bollywoodshaadis.com.

RJ Mitte, în vârstă de 34 de ani, i-a șocat pe fani cu decesul său neașteptat.

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Actorul, care s-a mutat la Hollywood cu familia pentru a-și susține sora în cariera cinematografică, a atras el însuși atenția prin calitățile actoricești.

Încurajat fiind de agențiile de talente, în timp ce juca în piese de teatru la școală, RJ Mitte a început o carieră cu roluri secundare.

Marele său rol a fost cel din „Breaking Bad”, serialul în care a jucat rolul lui „Walter „Flynn” White Jr.”.

Mitte a fost unul dintre personajele-cheie ale serialului și a apărut în toate cele cinci sezoane ale producției lui Vince Gilligan.

RJ Mitte a murit la 34 de ani

În data de 12 octombrie, TMZ a anunțat moartea lui RJ Mitte. Reprezentanții acestuia au declarat marți, 13 octombrie, că starul s-a sinucis.

Mitte suferea de paralizie cerebrală încă de la vârsta de 3 ani, o boală neurologică gravă, care afectează mișcarea și mușchii.

Potrivit Brownsville Police Department, polițiștii sosiți la casa actorului l-au găsit mort în interior, în jurul orei 12:45 PM.

Ce a apărut pe pagina de IG a lui RJ Mitte, înainte să moară

RJ Mitte a publicat un IG story, cu câteva ore înainte să moară. Pe contul său de Instagram, actorul a redistribuit un anunț al regizorului de filme indie Patrick Rea, care promova „One Eye Open”, noua sa producție, în care joacă și RJ Mitte. Filmul va apărea în 16 octombrie 2026. Postarea lui RJ Mitte a rămas activă și după anunțul decesului acestuia.

De asemenea, ultima apariție în public a lui Mitte a fost acum 12 zile. Actorul a participat la un eveniment de promovare a unui alt proiect recent, care a fost lansat pe platformele de streaming.

Ultima postare pe rețele sociale a lui RJ Mitte datează de acum cinci zile. Atunci, actorul a vorbit despre o eventuală reluare a rolului său magistral din „Breaking Bad”. Materialul a fost realizat 7 octombrie și cuprinde interviul acordat de Mitte lui Joe Vulpis în cunoscutul său podcast.

În podcast, Mitte a declarat că povestea familiei „White” s-ar putea să nu se fi încheiat. Actorul a jucat rolul fiului lui „Walter „Heisenberg” White” (interpretat de Bryan Cranston) și al lui „Skyler White” (Anna Gunn).

Mitte a spus că povestea lui Bryan s-ar fi încheiat, dar serialul a avut numeroase alte personaje. „Cred că încă mai poate fi făcut un mare pas în privința familiei White. Întotdeauna mai sunt lucruri de povestit. Dar trebuie să le povestești cum trebuie”.

RJ Mitte a mai spus că vrea să fie inclus în oricare alt proiect în afară de „Breaking Bad”, pentru a-și depăși, din nou, condiția de actor.

„Vreau să depășesc tot ce am făcut în „Breaking Bad”, asta este cel mai greu. Este un obiectiv pe care mi l-am propus acum, în tinerețe, dar pare imposibil de realizat. Le spun oamenilor: „Uitați ce este: este cale lungă din vârful muntelui până jos”, a mai spus regretatul RJ Mitte.

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