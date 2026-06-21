Robert Sighiartău, discurs dur la Congresul PNL: „AUR-ismul e copilul PSD-ismului care își va devora părintele”

Noul secretar general propus în echipa lui Bolojan, Robert Sighiartău, a atacat influența structurilor din umbră asupra partidelor și a cerut eliminarea jocurilor de culise, în cadrul discursului său de la Congresul PNL.

Sighiartău a explicat că democratizarea sistemului politic reprezintă principala datorie a noii conduceri.

„Există o vorbă care circulă destul de des, dar nu prea se spune la tv: tânăr fiind în politică, mulți îmi spuneau că mai mult ar conta susținerea celor din pădure decât votul popular. Mulți și-au construit carierele politice pe această susținere. Nu credeam că voi ajunge ca tânăr om politic că una din principalele lucruri pe care trebuie să le susținem a democratizarea vieții politice românești, să scoatem partidele de sub sistem, de sub șantaj.”

Critici la adresa coaliției cu PSD

Liberalul a condamnat colaborarea politică din ultimii ani cu PSD și consideră că deciziile luate la „masa verde” au afectat alegerile din România.

„Au dorit să aibă un PNL îngenuncheat, ce a însemnat pentru PNL așa zisa coaliție cu PSD-ismul? PSD-ismul este prelungirea mafiotă a comunismului! AUR-ismul e copilul PSD-ismului care își va devora părintele. (…) Anularea alegerilor prezidențiale se datorează oamenilor care au crezut că se câștigă alegerile la masa verde.”

Susținerea proiectului de reformă propus de Bolojan

Sighiartău a cerut o structură mai suplă pentru PNL și a afirmat că reformele începute în ultimele luni trebuie să continue.