Robert Turcescu i-a compus un cântec Ancăi Alexandrescu

După ce Anca Alexandrescu a răbufnit la adresa lui Robert Turcescu, acuzându-l că ar profita de protestele de la Arestul Central pentru a-și promova cartea de dialog cu Călin Georgescu, acesta i-a compus un cântec, acompaniat de chitară.

Reacția lui Robert Turcescu, după ironiile aduse de Anca Alexandrescu la adresa lui, vine printr-un cântec ale cărui versuri sunt scrise chiar de el. Cântecul a fost încărcat pe contul oficial de Youtube al jurnalistului. Prin intermediul versurilor, Turcescu ironizează aparițiile jurnalistei la televizor și tonul folosit în emisiuni.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Nu știu ce i s-a întâmplat / Dar e veșnic supărată / Televizorul mi-o arată ca și când ar fi stricat / Nu mă pot uita / Ce-ai de faci așa / Am ecranul măricel / Și îi văd limpede figura / Însă când deschide gura / Dau sonorul mititel”, sunt o parte din versurile lui Robert Turcescu. În cântec, Robert Turcescu continuă: „Vine, vine înserarea / Și e vreme de talk show / Poate o s-o văd din nou / Și mă apucă disperarea / Nu mă pot uita / Ce-ai de faci așa”.

De la ce a pornit disputa?

În urmă cu doar câteva zile, jurnalistul Robert Turcescu a afirmat că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, avea programate emisiuni și evenimente publice, inclusiv un turneu de lansare a cărții scrise împreună. Jurnalistul susține că arestarea fostului candidat la prezidențiale ar avea motivație politică, iar situația i-a blocat aparițiile planificate.

Jurnalistul a spus că fostul candidat la prezidențiale urma să participe la emisiunea sa. Apoi, urma să fie prezent la lansarea cărții „Până la capăt. Călin Georgescu în dialog cu Robert Turcescu”, la Iași. Ulterior, erau programate întâlniri cu publicul în mai multe orașe din țară. Vezi AICI declarațiile.

De altfel, duminică seara, jurnalistul se alăturase protestatarilor care se adună în fiecare seară pentru a-l susține pe Călin Georgescu, aflat în arest preventiv. După declarațiile sale și prezența la arest, Anca Alexandrescu a răbufnit. L-a acuzat pe Robert Turcescu că se folosește de protestele de la arestul central „pentru a-și vinde cartea de dialog cu Călin Georgescu”.

„Am auzit că este protest mâine la Bruxelles, se mai duce domnul Turcescu să mai vândă niște cărți din portbagaj. Apropo, a tăiat chitanță la Arestul Central?”, a declarat, ironic, Anca Alexandrescu, la Realitatea Plus.

Sursă video: Youtube / Robert Turcescu Oficial