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Eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate ar fi prima măsura a lui Rogobete ca ministru al Sănătății, în Guvernul Niculescu. Cum își motivează alegerea

Eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate ar fi prima măsura a lui Rogobete ca ministru al Sănătății, în Guvernul Niculescu. Cum își motivează alegerea
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Alexandru Rogobete a precizat, într-o postare pe Facebook, că prima măsură care ar trebui corectată imediat, ca ministru al Sănătății în Guvernul Niculescu, ar fi eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate.

Alexandru Rogobete a declarat că vrea eliminarea CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război. Acesta a descris măsura drept o prioritate urgentă în sistemul de sănătate românesc.

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Mesajul lui Alexandru Rogobete. Sursă foto: Facebook.

„O țară care își respectă viitorul trebuie să își respecte și trecutul! Printre numeroasele priorități ale sistemului de sănătate, există una pe care o consider urgentă și care trebuie corectată cât mai repede: eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război”, a spus Alexandru Rogobete.

„O țară care nu își respectă istoria și nu își protejează viitorul riscă să le piardă pe amândouă”

Alexandru Rogobete a anunțat că va propune, în mod prioritar, eliminarea CASS pentru această categorie de persoane. Ministrul susține că statul trebuie să protejeze aceste categorii, nu să le evalueze doar prin prisma costurilor bugetare. El spune că „mamele și nou-născuții reprezintă viitorul” României, iar veteranii de război simbolizează istoria și sacrificiul pentru libertate.

„Am spus de multe ori că sănătatea nu este doar despre cifre, bugete și tabele. Este, înainte de toate, despre oameni, despre respect și despre responsabilitatea pe care statul o are față de cetățenii săi.

Impactul unei măsuri nu poate fi întotdeauna evaluat exclusiv prin economiile pe care le aduce la buget.

Mamele și nou-născuții reprezintă viitorul acestei țări. Veteranii de război reprezintă istoria și sacrificiul pe care s-a construit libertatea de care ne bucurăm astăzi.

Nu putem vorbi despre respect pentru familie, despre susținerea natalității și despre recunoștință față de cei care au luptat pentru România, iar în același timp să tratăm aceste categorii exclusiv prin prisma unor calcule contabile.

De aceea, una dintre măsurile pe care le voi propune cu prioritate este eliminarea CASS pentru aceste două categorii.

Cred că un stat responsabil trebuie să știe nu doar să colecteze, ci și să protejeze, să respecte și să recunoască sacrificiul.

Pentru că o țară care nu își respectă istoria și nu își protejează viitorul riscă să le piardă pe amândouă. Încrederea ne face bine!”, a mai notat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Alexandru Rogobete, pe lista miniștrilor propuși de PSD pentru Guvernul Niculescu

PSD a propus 11 miniștri pentru cabinetul condus de Luca Niculescu, dacă acesta va obține cel puțin 233 de voturi în Parlament. Printre aceștia se numără și Alexandru Rogobete. Vezi AICI lista.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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