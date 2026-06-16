Romsilva anunță că un urs a fost împușcat pe Transfăgărășan, după ce un turist elvețian a fost atacat

Regina Națională a Pădurilor – Romsilva a transmis că un urs a fost împușcat pe Transfăgărășan, după ce un turist elvețian a fost atacat. Incidentul a avut loc în cursul zilei de luni, 15 iunie 2026, în apropierea Barajului Vidraru.

În cursul zilei de luni, 15 iunie 2026, autoritățile au intervenit în teren, pe Transfăgărășan, în urma unui atac al ursului asupra unui turist elvețian. Atacul a avut loc pe DN 7C, în zona Barajului Vidraru. Animalul sălbatic a fost extras prin împușcare de către angajații Direcției Silvice Argeș.

Urs împușcat pe Transfăgărășan

De altfel, reprezentanții Romsilva au anunțat că au fost montate panouri de avertizare suplimentare în zonele cu risc.

„Intervenție pe Transfăgărășan, după atacul unui urs asupra unui turist

Un urs cu comportament deviant, care luni, 15 iunie, a atacat un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împușcare de angajați ai Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei comisiei locale.

La fața locului au intervenit silvicultori ai Direcției Silvice Argeș, împreună cu jandarmi și reprezentanți ai Primăriei comunei Arefu.

Pentru a reduce riscul întâlnirilor dintre oameni și urși, Direcția Silvică Argeș a montat panouri de avertizare suplimentare și a intensificat patrulele comune cu Jandarmeria Română în zonele cu risc.

Vă rugăm să nu hrăniți și să nu vă apropiați de animalele sălbatice. Un urs obișnuit cu prezența și mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol — atât pentru turiști, cât și pentru el însuși”, a transmis Romsilva pe Facebook.

Vă reamintim faptul că la nivelul municipiului Brașov s-a dispus recoltarea celui de-al șaselea urs. Inițial, acțiunea de tranchilizare a ursului a eșuat, animalul sălbatic fugind într-o grădină. Apoi, în urma apelului 112, ursul a fost identificat și recoltat. Mai multe informații AICI.

Prezența urșilor în anumite zone urbane montane este tot mai frecventă, susțin atât localnicii, cât și autoritățile.

Sursă foto: Mediafax Foto