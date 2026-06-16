A fost prins al șaselea urs din zona municipiului Brașov. Localnicii, disperați de prezența animalului sălbatic, au sunat la 112

A fost recoltat cel de-al șaselea urs din zona municipiului Brașov. Speriați de prezența animalului sălbatic, localnicii au apelat numărul de urgență 112. Nu a fost prima oară când au solicitat un echipaj de intervenție în zonă. Săptămâna trecută, însă, animalul a fost prins.

„Am reușit acum câteva zile să identificăm în timp util animalul și am încercat tranchilizarea lui. Am eșuat din păcate pentru că ursul a fugit într-o zonă cu desiș mare, chiar într-o grădină. Pe această cale le recomandăm oamenilor să-și îngrijească grădinile pentru că vegetația sălbatică ajută foarte mult deplasarea, respectiv dispariția ursului. Astăzi am răspuns din nou cu rapiditate la un apel 112 efectuat în jurul orei 10.00, de pe strada Nisipului nr. 38. Am reușit identificarea animalului și recoltarea acestuia în baza noilor prevederi ale Ordonanței de Guvern nr. 81. Exemplarul de urs avea între 2 și 3 ani și era în mod clar habituat în zonă”, a transmis Dan Ghiță, viceprimarul municipiului Brașov, arată Radio România Brașov FM.

Urșii sunt tot mai prezenți în zonele urbane

Prezența urșilor în zonele urbane din România este tot mai frecventă, în ultimii ani. Tot în ultima perioadă, mai mulți turiști au fost atacat de urși pe Transfăgărășan. De exemplu, un turist străin s-a ales cu răni, după ce a hrănit din mașină un urs, iar incidentul a fost filmat. Vezi AICI filmarea.

Pentru că problema urșilor în anumite județe ar părea să fie tot mai mare, un primar a propus măsura de sterilizare a ursoaicelor cu scopul de a reduce fenomenul accelerat de înmulțire. Vezi AICI informațiile.

Altfel, atacurile urșilor provoacă și decese în rândul localnicilor. Vă reamintim că o femeie de 53 de ani a fost găsită fără suflare, pe proprietatea ei din Bichigiu (zonă de pășune), județul Bistrița-Năsăud. Trupul neînsuflețit a fost descoperit pe 8 mai 2026. Necropsia a arătat că a fost atacată de animalul sălbatic.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ