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Satul sublim cu cel mai mic nume din Europa. Are mai puțin de 900 de locuitori și atrage vizitatorii pe bandă rulantă

Satul sublim cu cel mai mic nume din Europa. Are mai puțin de 900 de locuitori și atrage vizitatorii pe bandă rulantă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato
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Care este satul sublim cu cel mai mic nume din Europa. Are mai puțin de 900 de locuitori și atrage vizitatorii pe bandă rulantă.

Ea, căci așa se numește micul sat basc cu cel mai scurt nume din toată Europa, surprinde turiștii. Este un sat de coastă cu mai puțin de 900 de locuitori, profund basc în cultura sa și cu un centru istoric plin de poduri, puncte de belvedere și tradiție, scrie La Razon.

Țara Bascilor continuă să surprindă vizitatorii cu peisajele sale diverse aflate la distanțe scurte și cu o bogată moștenire istorică care cere să fie explorată. La această atracție se adaugă limba bască unică, considerată cea mai veche limbă vie din Europa și fără legătură cu limbile indo-europene.

În acest context, creatorul de conținut Román Socias, cunoscut sub numele de Romancito, a călătorit în diverse colțuri ale Țării Bascilor și a evidențiat unul dintre ele pentru o particularitate izbitoare: a dat peste satul de pescari cu cel mai scurt nume, nu doar din Spania, ci din toată Europa. Descoperirea sa l-a condus la Ea, un sat de coastă care și-a păstrat identitatea și farmecul tradițional.

Ea este un sat cu mai puțin de 900 de locuitori, dintre care peste 80% vorbesc bască, situat în regiunea Busturialdea. Împrejurimile sale combină plaja, marea și un peisaj care îmbină natura cu arhitectura tradițională. Potrivit Turismo Euskadi (Turismul Basc), municipalitatea cuprinde satele Natxitua și Bedarona, care împreună creează un peisaj divers și armonios.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Creatorul de conținut a evidențiat centrul istoric al satului Ea, mic, dar plin de caracter, unde ies în evidență podurile sale de piatră, oferind priveliști asupra râului și a caselor tradiționale. Vizitatorii pot hoinări pe străzile sale înguste, pot descoperi cele două poduri romanice și pot vizita patrimoniul său religios: Biserica San Juan Bautista în stil renascentist și Biserica Santa María de Jesús în stil baroc.

Călătorul argentinian recomandă, de asemenea, explorarea picturilor murale, a primăriei și a Promenadei Talaya, o potecă ce duce la Schitul Talako Ama. De acolo, se pot bucura de priveliști asupra plajei și a Coastei Stâncoase din Bizkaia, unul dintre cele mai caracteristice peisaje ale coastei basce.

Satul Ea se află la 50 de minute de Bilbao și la 1 oră și 20 de minute de Guipúzcoa, fiind o oprire ideală pentru cei care călătoresc prin Țara Bascilor. Frumusețea, liniștea și autenticitatea sa l-au plasat printre cele mai apreciate sate din Bizkaia de către turiștii care îl descoperă.

Autorul recomadă:

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