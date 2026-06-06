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Nuntă regală în sat. Prințul Peter Phillips, nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu asistenta medicală Harriet Sperling

Rene Pârșan
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Prințul Peter Phillips, fiul prinţesei Anne şi nepotul regelui Charles al III-lea, s-a căsătorit cu asistenta medicală Harriet Sperling. Peter Phillips este al 19-lea în ordinea succesiunii la Tronul Regatului Unit.

Prințul Peter Phillips s-a căsătorit cu asistenta medicală din cadrul NHS, Harriet Sperling, în cadrul unei ceremonii private la Biserica All Saints din Gloucestershire.  Locul a fost ales deoarece Sperling locuia în satul respectiv când cei doi s-au cunoscut.

Prințul Peter Phillips, cu numărul 19 pe tricou la Tronul Marii Britanii

Prințul Phillips, nepotul cel mai mare al reginei Elisabeta a II-a, este cel de-al 19-lea în ordinea succesiunii la tronul britanic. Este manager în domeniul sportului şi nu îndeplineşte îndatoriri regale oficiale. Sperling este asistentă medicală pediatrică.

Regele şi Regina Imperiului Britanic  s-au alăturat membrilor familiei regale, printre care Prinţul şi Prinţesa de Wales, Zara şi Mike Tindall, precum şi Ducele şi Ducesa de Edinburgh.

Prinţesele Eugenie şi Beatrice au fost fotografiate la sosire, alături de soţii lor, Jack Brooksbank şi Edoardo Mapelli Mozzi.

Prințul Phillips şi Sperling au început să se întâlnească în 2024, după ce el s-a despărţit de prima sa soţie, Autumn Kelly, în 2020. Logodna celor doi a fost anunţată în august 2025.

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