Continuă foiletonul Ilie Bolojan & Ioana Dogioiu vs. Pavel Popescu. Noua replică a vicepreședintelui ANCOM în scandalul „200.000 de euro pentru o deplasare în Qatar”. „Minciuna pare standard obligatoriu în echipa lui Bolojan”

La scurt timp după ce fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a sărit în apărarea lui Ilie Bolojan, ca replică la acuzațiile de minciună pe care vicepreședintele Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, i le-a adus fostului premier, a venit o nouă reacție din partea taberei adverse celor doi foști membri ai Executivului. Mai nou, Pavel Popescu, arătat cu degetul drept „mincinos” de Ioana Dogioiu, afirmă, la rândul său, că „minciuna pare standard obligatoriu pentru a intra în echipa de consiliere a lui Ilie Bolojan”.

Pe scurt, fostul premier a anunțat, în urmă cu două zile, că reprezentanții ANCOM au solicitat, în ultima ședință de Guvern pe care acesta a prezidat-o, suma de 200.000 de euro de la bugetul de stat pentru „niște activități de protocol în țările arabe”.

După dezvăluirile făcute de Ilie Bolojan, a venit și răspunsul furibund al vicepreședintelui insituției, care a dezmințit afirmațiile eronate expuse în spațiul public. Atacul a generat intervenția Ioanei Dogioiu, care a spus, printre altele, că „înțelege supărarea domnului Popescu, dar nu și minciuna grosieră”.

Povestea merge mai departe, cu reintrarea în scenă a lui Pavel Popescu, care, printr-o nouă postare publicată duminică, 25 octombrie, pe pagina personală de Facebook, anunță că speră ca „lumea să preia, măcar în final, informația din documentele oficiale”.

Rămâne de văzut dacă aceasta este replica de final a noului foileton politic.

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„Vestita doamnă Dogioiu , care înjura de zor parteneriatul cu SUA, insultând conducerea Americii, continuă dezinformarea”

„Dovada supremă că minciuna pare a fi fost standard obligatoriu pentru a intra în echipa de consiliere a domnului Ilie Bolojan este următoarea:

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, vestita doamnă Ioana Dogioiu, care înjura de zor parteneriatul cu SUA, insultând conducerea Americii, continuă dezinformarea, susținând că nu România, ci subsemnatul, adică eu, aș candida la o poziție în Consiliul ITU.

Mai scriu odată pentru toată lumea și pentru toată presa, care sper să preia în final măcar informația din documentele oficiale:

ANCOM a propus alocarea sumei de 860.000 de lei, din bugetul PROPRIU, fără impact în bugetul Guvernului, pentru susținerea candidaturii României (obținerea celui de-al nouălea mandat consecutiv) la Consiliul ITU.

Candidatura este a ROMÂNIEI, nu a unei persoane”, își începe Pavel Popescu noul atac.

Totodată, în secțiunea de comentarii a postării, vicepreședintele ANCOM prezintă documentul Hotărârii de Guvern nr. 757 din data de 20.09.2018, în care suma alocată pentru susținerea candidaturii României la Consiliul ITU din Dubai era de 842.000 lei, cifră despre care afirmă că este „aproape identică cu ce propusesem acum”.

Textul integral al postării publicate de vicepreședintele ANCOM este disponibil AICI.

Cum a început foiletonul. Ce a declarat Ilie Bolojan despre cererea ANCOM pentru suma de 200.000 de euro

Ilie Bolojan a afirmat vineri, 23 octombrie, la Digi24, că a aflat de Ordonanța de Urgență depusă de ANCOM abia la data de 19 octombrie, în cadrul ultimei ședințe de Guvern. Informația a fost ulterior contrazisă de vicepreședintele instituției.

Totodată, premierul demis a susținut că ANCOM ar fi solicitat suma de 200.000 de euro, fapt ce contrastează cu documentul prezentat de Pavel Popescu, în care este specificată clar suma de 860.000 de lei, adică 160.000 de euro.

„În ultima ședință de Guvern, fără să fiu anunțat, a apărut pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care stabilea cheltuielile de protocol pe care ANCOM le va face. În fapt, ANCOM se pregătea să spargă aproape 200.000 euro pe niște activități de protocol în țările arabe, ca cineva din conducerea sa să fie ales în conducerea unei organizații internaționale.

Nu m-a anunțat nimeni nimic. Am scos-o de pe ordinea de zi. Pentru asta m-am trezit cu niște postări ale vicepreședintelui ANCOM, foarte deranjat de faptul că nu am dat drumul acestei cheltuieli. Probabil că noul Guvern, mai înțelegător, o va lua din nou în calcul. Sper să nu-i dea drumul”, a afirmat Ilie Bolojan pentru Digi24.

Răspunsul lui Pavel Popescu și acuzațiile aduse la adresa fostului premier

Pavel Popescu l-a contrazis instant pe Ilie Bolojan, printr-o postare pe Facebook. Vicepreședintele ANCOM susține că OUG-ul inițiat de ANCOM fost pus în dezbatere publică încă din data de 29 septembrie, nu pe 19 octombrie, așa cum susține fostul prim-ministru.

„Hotărârea de Guvern inițiată de ANCOM a stat în consultare publică încă din data de 29 septembrie. Suma inițială alocată de Autoritate pentru candidatura României în Consiliul ITU a fost de 160.000 de euro, nu de 200.000, așa cum a dezinformat Ilie Bolojan.

„În poza cu anexa aveți defalcată propunerea de cheltuieli pentru lobby-ul făcut de România în Qatar pentru obținerea unui nou mandat în acest Consiliu extrem de important”, spune Pavel Popescu.

Ioana Dogioiu intră în scenă. „În capul lui Pavel Popescu, un loc în Consiliul UIT e mai important decât conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Atâta poate!”

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului României, Ioana Dogioiu, a sărit imediat în apărarea lui Ilie Bolojan, după ce vicepreședintele ANCOM l-a acuzat pe fostul premier de minciună. Printr-o postare pe Facebook, Dogioiu a afirmat că, de fapt, vicepreședintele ANCOM este cel care „minte cum respiră”.

„Minciuna are picioare scurte, dar uneori se și naște fără ele. Supărat că și-a ratat pohta ce a pohtit din bani publici, dl Pavel Popescu, șeful nesinecurist al ANCOM, minte cum respiră. Nu ca ar fi prima dată.

Care-i pricina dlui Popescu? Dorea dânsul ca Guvernul să aprobe prin HG plata din bani publici a 860 de mii de lei pe o chermeză pentru 1.000 de persoane, cu program artistic și cadouri de protocol ca să capete dl Popescu un loc pentru patru ani în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.

Premierul Ilie Bolojan a dispus scoaterea acestei HG, împinsă strategic pe agenda ultimei ședințe de Guvern. O poate valida dl premier Niculescu, dacă e așa de bună pentru țară. Înțeleg supararea dlui Popescu, nu și minciuna grosieră.

Susține domnia sa într-o postare furibundă că în aceeași ședință de Guvern ar fi fost aprobați 340 de mii de euro pentru summitul unde Dacian Cioloș și-ar susține candidatura la funcția de Secretar General al Organizației Internaționale a Francofoniei.

În capul dlui Pavel Popescu un loc în Consiliul UIT e mai important decât conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Atâta poate!”, a scris Ioana Dogioiu.