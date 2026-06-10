Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) a publicat lista contractelor prin care imobilele statului român sunt date în folosință persoanelor juridice – adrese, suprafețe, prețuri, modul de atribuire.

În document, se regăsesc chiriile pe care asociaţiile, fundaţiile, partidele politice şi firmele le plătesc, per contract, statului român.

PNL plăteşte o chirie de 0.05 euro/mp, în buricul târgului bucureştean

De departe, cea mai mică sumă achitată de o formaţiune politică este chiar a USR, partidul care a iniţiat desecretizarea listelor. Potrivit documentului publicat pe site , cei de la Uniunea Salvaţi România plătesc statului român pentru sediul de partid din Şoseaua Kiseleff numai 204,09 euro, în timp ce partidul condus până mai ieri de premierul desemnat Eugen Tomac, PMP, achită 2.803,47 euro.

PSD şi PNL au reuşit să obţină nişte sume derizorii, chiar dacă plătesc şi pentru sediile de partid de sector.

Liberalii dau pentru sediul central 1.006, 90 euro, în timp ce pentru organizaţiile din Bucureşti şi Ilfov, chiriile nu depăşesc nici 30 de euro per contract.

Practic, partidul Brătienilor, formaţiune de dreapta, ar achita suma de 0,05 euro, adică 5 cenți per metru pătrat, dacă împărţim pe cei 1.006, 90 de euro la 20.138 mp pe care-i deţin aceştia la sediul central al partidului din Aleea Alexandru, Nr. 1.

Nu la fel stă situaţia şi în cazul PUSL, care are de achitat o chirie de 5.854,98 euro.

Comunitatea maghiară e la concurenţă cu PRO România

Nici cei de la UDMR nu au reuşit să obţină un preţ la fel de bun precum cel al colegilor lor din fosta coaliţie. Comunitatea maghiară din România are de achitat 4.329,19 euro, în timp ce cei de la PRO România suma este de 3.882, 75 euro.

Chiar şi comunitatea macedoneană plăteşte o sumă modestă; numai 763,05 euro per contract.

Lista este disponibilă public la https://www.apps.ro/liste-conform-hg/, în baza Hotărârii de Guvern inițiate de USR.

De asemenea, RA-APPS a mai publicat şi o listă cu autovehiculele aflate în proprietate, iar unele datează chiar şi din 1988.

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