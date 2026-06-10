Se întoarce iarna în România. Meteorologii Accuweather anunță temperaturi de doar 6 grade Celsius, în această dată

Deși vara abia a început, iată că se întoarce iarna în România. Meteorologii au anunațat temperaturi de numai 6 grade C, în această dată.

Potrivit specialiștilor în vreme, temperaturile vor scădea drastic în următoarele zile. La munte, spre exemplu, valorile termice nocturne vor scădea până la 6 grade C, în ziua de vineri, 12 iunie 2026. Se întâmplă la Predeal, unde atmosfera este închisă și ploioasă.

De altfel, tot la Predeal, temperaturile sunt scăzute în aproape toată luna, iar acestea nu depășesc 20 de grade, în timpul zilei.

În acest weekend, avem 11, respectiv 13 grade în timpul zilei, și sunt prognozate ploi. Valorile termice pe timpul nopții sunt extrem de scăzute, de 6, respectiv 7 grade C.



Săptămâna viitoare va debuta tot cu temperaturi mici, de 13 grade C în timpul zilei, urcând până la 17 grade, spre sfârșitul săptămânii.

Luna iunie, la Predeal, se încheie cu temperaturi de 20 de grade C și cu o atmosferă înnorată. De menționat este și faptul că, în aproape fiecare zi din luna iunie, norii își fac apariția, creând o atmosferă închisă.

Așadar, s-ar putea spune că, în plină vară, se întoarce iarna în România, iar la munte, la Predeal, meteorologii Accuweather anunță chiar și valori termice de 6 grade C, pe timpul nopții, vineri, 12 iunie 2026.

Sursă foto: Accuweather

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