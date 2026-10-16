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Bolojan anunță o posibilă alianță PNL-USR pentru alegerile din 2028: „Nu mai putem merge pe fragmentări, pe pulverizări”

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Ilie Bolojan spune că PNL și USR au un mecanism de colaborare parlamentară și își înțeleg reciproc pozițiile la votul pentru Guvernul Niculescu. Liderul liberal consideră posibilă o alianță între cele 2 partide pentru alegerile din 2028. El susține că fragmentarea politică nu mai este o soluție.

Ilie Bolojan a fost întrebat despre viitorul polului de dreapta, în contextul în care USR refuză să voteze Guvernul Niculescu, iar PNL ia în calcul susținerea acestuia. Ilie Bolojan afirmă că mecanismul de colaborare parlamentară dintre PNL și USR va continua. Liderul liberal spune că cele 2 partide, alături de alte formațiuni, trebuie să construiască un pol de modernizare. El explică faptul că prin intermediul lui trebuie să ofere o alternativă românilor.

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Ilie Bolojan. Foto: Mediafax Foto.

„Am stabilit un mecanism de colaborare parlamentară cu USR, pentru a avea o forță de negociere mult mai mare. (…) Acest lucru va continua. Știm fiecare care sunt poziționările, știm responsabilitatea pe care o are PNL prin persoana premierului și fiecare înțelegem deciziile pe care le facem. (…) În perioada următoare PNL, alături de USR, de alte partide, trebuie să lucreze la un pol de modernizare pentru a oferi o alternativă serioasă românilor”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Bolojan: „Nu mai putem merge pe fragmentări”

Ilie Bolojan a declarat că PNL și USR au, în prezent, o colaborare parlamentară despre care spune că ar trebui dezvoltată și consolidată prin întărirea încrederii între echipele celor două partide, la toate nivelurile. Premierul demis susține că „nu mai putem merge pe fragmentări, pe pulverizări”.

„Cu siguranță, o astfel de idee merită analizată cât se poate de serios și din punctul meu de vedere e fezabil dacă toate datele arată că asta o opțiune serioasă. Nu mai putem merge pe fragmentări, pe pulverizări. Avem un vot puternic anti-sistem și fără o alternativă serioasă la ce se întâmplă, nu am făcut nimic”, a mai spus Bolojan.

De altfel, Ilie Bolojan a ezitat când a fost întrebat care a fost cea mai mare greșeală din mandatul său, într-un interviu acordat Digi24. Premierul demis nu a oferit un răspuns concret, dar a afirmat că a luat decizii pentru România ca pentru propria „familie”.

„Nu am o greșeală anume, mare, pe care am făcut-o. Sigur că nu toate deciziile au fost perfecte. Întotdeauna poți să ai decizii mai bune. Tot ce am decis, am decis ca și cum țara noastră ar fi familia mea, ar fi firma mea. Poate nu toate lucrurile au fost perfecte, dar nu am ceva despre care să spun că a fost cea mai mare greșeală”, a spus Bolojan.

Totodată, premierul demis spune că cel mai periculos adversar al Guvernului Niculescu este chiar PSD. Vezi AICI declarațiile.

Sursă foto: Mediafax Foto

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