Șefa Colegiului Medicilor respinge postul de ministru al Sănătății, după ce ar fi fost propusă în Guvernul Tomac. Ce variante rămân pe listă

Șefa Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a anunțat pe pagina sa de Facebook că refuză oficial propunerea de a deveni noul ministru al Sănătății în Guvernul Tomac. Aceasta a precizat că dorește să contribuie la modernizarea spitalelor din actuala funcție și a transmis ce calități ar trebui să aibă viitorul ministru.

Cătălina Poiană a reacționat după ce numele ei a apărut pe lista pentru noul cabinet de miniștri tehnocrați.

”Am văzut în spaţiul public informaţii referitoare la o eventuală propunere de nominalizare a mea pentru poziţia de Ministru Ministerul Sănătăţii – România din perspectiva unui guvern tehnocrat. Mulţumesc tuturor pentru încredere, dar declin cu respect această eventuală nominalizare”, afirmă Cătălina Poiană într-o postare pe Facebook.

De ce a ales reprezentanta medicilor să rămână pe funcția actuală

Medicul a subliniat că nu are un interes personal pentru scaunele puterii. Aceasta susține că o astfel de poziție are o responsabilitate uriașă și nu trebuie folosită doar pentru imagine.

„Nu caut și nu am căutat funcții. Fiecare trebuie să fie responsabil și să fie convins că, în momentul respectiv, este pregătit, are cunoștințele și abilitățile să își dedice activitatea și să își asume responsabilitatea aferentă unei poziții oficiale. Nu este o funcție de bifat mediatic!”

Portretul viitorului ministru din Sănătate

Cătălina Poiană a oferit și o listă de criterii pentru cel care va prelua conducerea ministerului.

„Consider că persoana ce va fi nominalizată pentru funcția de Ministru al Sănătății în Guvernul României trebuie să fie o persoană care a demonstrat calități manageriale incontestabile, cu rezultate obținute, care cunoaște sistemul de sănătate profund și poate prezenta un plan cu obiective și termene concrete și își poate asuma capitolul dedicat sănătății din programul de guvernare.”

După acest refuz, pe lista de variante pentru Cabinetul Tomac rămân alți doi medici cunoscuți din Capitală. Este vorba despre Ștefan Bușnatu și despre Cătălin Cârstoiu, managerul Spitalului Universitar din București.

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