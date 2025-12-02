De ce tot mai mulți medici români lasă spitalele de top din străinătate și se întorc în țară

Exodul medicilor români în străinătate pare să cunoască un proces invers – din ce în ce mai mulți specialiști lasă spitalele de top din Occident și se întorc în țară. Există o explicație și este mult mai simplă decât v-ați putea gândi.

Dacă munca în Vest le-a oferit satisfacții profesionale, medicii români au descoperit, totuși, că le lipsea ceva – sentimentul de apartenență, de a fi acasă.

„În medicină, în fiecare zi înveți”

De 1 decembrie, Colegiul Medicilor a dedicat Ziua Naţională a României tuturor celor care s-au întors în țară şi au ales să aducă înapoi, acasă, experiența căpătată peste hotare.

De ce revin medicii în România? Pentru că și ei sunt oameni, iar dorul de casă, de familie, de limba română a învins oferta pusă pe masă de centrele de excelență din străinătate.

„În România, în 2015, erau doar câteva centre unde se practica această meserie și, având puține materiale, un rezident nu avea cum să poată intra în sală, să poata fi format la nivel european”, spune Dan Mihoc, medic radiolog intervenționist, într-o declarație pentru Observator Antena 1.

„Am căutat experiența celorlalți. Antrenamentul în afară mi-a dat un avânt, dar antrenamentul a continuat și ulterior, în fiecare zi înveți în medicină. Probabil că sunt un chirurg mai bun acum, față de acum 10 ani”, spune și Dorin Bica, medic neurochilurg.

Pentru unele specializări medicale de vârf, România nu era pregătită să ofere condiții de excelență. Astfel, mulţi doctori au găsit condițiile căutate în străinătate.

„Am avut ocazia să mă dezvolt profesional. Am avut șansa să am profesori care m-au învățat o mulțime de lucruri, m-au lăsat să practic această meserie și mi-au oferit posibilitatea ca la sfârșitul rezidențiatului să fiu independent profesional”, a declarat Ionuţ Gobej, medic neurochirurg.

„La momentul în care am vrut să fac partea de neuroradiologie intervențională, cred că în România era foarte greu, dacă nu imposibil, să înveți această specializare la nivelul la care se făcea în străinătate”, l-a completat și Răzvan Radu, medic specialist la Spitalul Universitar de Urgență București.

Cadoul Colegiului Medicilor

De 1 Decembrie, Colegiul Medicilor a dedicat Ziua Națională a României tuturor medicilor care s-au întors acasă din străinătate. Un mic gest de recunoștință pentru marele curaj de a alege din nou ţara în detrimentul traiului lipsit de griji de peste hotare.

„Avem profesioniști din România, faptul că sunt colegi care înțeleg să se întoarcă, sunt colegii care aici creează echipe și cu toții, de fapt, ne dorim să profesăm cu responsabilitate, cu demnitate, cu respect față de pacient, cu respect față de medic și respect fața de profesia medicală”, a declarat Prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

În prezent, 4 din 10 medici români se gândesc să plece în străinătate pentru a profesa sau pentru a studia.

