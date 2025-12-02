Prima pagină » Actualitate » De ce tot mai mulți medici români lasă spitalele de top din străinătate și se întorc în țară

De ce tot mai mulți medici români lasă spitalele de top din străinătate și se întorc în țară

02 dec. 2025, 10:25, Actualitate
De ce tot mai mulți medici români lasă spitalele de top din străinătate și se întorc în țară
De ce tot mai mulți medici români lasă spitalele de top din străinătate și se întorc în țară / Sursa FOTO: Shutterstock, caracter ilustrativ

Exodul medicilor români în străinătate pare să cunoască un proces invers – din ce în ce mai mulți specialiști lasă spitalele de top din Occident și se întorc în țară. Există o explicație și este mult mai simplă decât v-ați putea gândi.

Dacă munca în Vest le-a oferit satisfacții profesionale, medicii români au descoperit, totuși, că le lipsea ceva – sentimentul de apartenență, de a fi acasă.

„În medicină, în fiecare zi înveți”

De 1 decembrie, Colegiul Medicilor a dedicat Ziua Naţională a României tuturor celor care s-au întors în țară şi au ales să aducă înapoi, acasă, experiența căpătată peste hotare.

De ce revin medicii în România? Pentru că și ei sunt oameni, iar dorul de casă, de familie, de limba română a învins oferta pusă pe masă de centrele de excelență din străinătate.

„În România, în 2015, erau doar câteva centre unde se practica această meserie și, având puține materiale, un rezident nu avea cum să poată intra în sală, să poata fi format la nivel european”, spune Dan Mihoc, medic radiolog intervenționist, într-o declarație pentru Observator Antena 1.

„Am căutat experiența celorlalți. Antrenamentul în afară mi-a dat un avânt, dar antrenamentul a continuat și ulterior, în fiecare zi înveți în medicină. Probabil că sunt un chirurg mai bun acum, față de acum 10 ani”, spune și Dorin Bica, medic neurochilurg.

Pentru unele specializări medicale de vârf, România nu era pregătită să ofere condiții de excelență. Astfel, mulţi doctori au găsit condițiile căutate în străinătate.

„Am avut ocazia să mă dezvolt profesional. Am avut șansa să am profesori care m-au învățat o mulțime de lucruri, m-au lăsat să practic această meserie și mi-au oferit posibilitatea ca la sfârșitul rezidențiatului să fiu independent profesional”, a declarat Ionuţ Gobej, medic neurochirurg.

„La momentul în care am vrut să fac partea de neuroradiologie intervențională, cred că în România era foarte greu, dacă nu imposibil, să înveți această specializare la nivelul la care se făcea în străinătate”, l-a completat și Răzvan Radu, medic specialist la Spitalul Universitar de Urgență București.

Cadoul Colegiului Medicilor

De 1 Decembrie, Colegiul Medicilor a dedicat Ziua Națională a României tuturor medicilor care s-au întors acasă din străinătate. Un mic gest de recunoștință pentru marele curaj de a alege din nou ţara în detrimentul traiului lipsit de griji de peste hotare.

„Avem profesioniști din România, faptul că sunt colegi care înțeleg să se întoarcă, sunt colegii care aici creează echipe și cu toții, de fapt, ne dorim să profesăm cu responsabilitate, cu demnitate, cu respect față de pacient, cu respect față de medic și respect fața de profesia medicală”, a declarat Prof. univ. dr. Cătălina Poiană.

În prezent, 4 din 10 medici români se gândesc să plece în străinătate pentru a profesa sau pentru a studia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

O femeie și-a regăsit surorile, cu ajutorul unui test ADN, dar momentul fericit de familie s-a transformat rapid într-o poveste urâtă

Record la Maternitatea Botoșani. A venit pe lume cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Are 5,48 kilograme

Recomandarea video

Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Cancan.ro
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Cine este preotul care a provocat scandal la Huși și ar fi vrut să-l bată pe filologul Papahagi. Primar: „Vorbește de rău episcopii și patriarhul”
Mediafax
Prognoza meteo până la Revelion. Cum va fi vremea între Crăciun și Anul Nou
Click
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem amprente?
FLASH NEWS Locuitorii din Prahova și Dâmbovița mai au de așteptat până când vor avea din nou apă. Autoritățile prezintă „cel mai optimist scenariu”
11:29
Locuitorii din Prahova și Dâmbovița mai au de așteptat până când vor avea din nou apă. Autoritățile prezintă „cel mai optimist scenariu”
FLASH NEWS Ping pong electoral: După ce Drulă a insistat ca Ciprian Ciucu să se retragă din cursa pentru PMB, acum liberalul îi cere lui Drulă să renunțe
10:58
Ping pong electoral: După ce Drulă a insistat ca Ciprian Ciucu să se retragă din cursa pentru PMB, acum liberalul îi cere lui Drulă să renunțe
EMISIUNI Ion Cristoiu: „De Ziua ei, România s-a trezit cu o flegmă scuipată în obraz de președintele Nicușor Dan”
10:46
Ion Cristoiu: „De Ziua ei, România s-a trezit cu o flegmă scuipată în obraz de președintele Nicușor Dan”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu: „Până când frauda cosmică de anul trecut nu va fi sancționată, e inutil să discut despre orice fel de alegeri”
10:21
Călin Georgescu: „Până când frauda cosmică de anul trecut nu va fi sancționată, e inutil să discut despre orice fel de alegeri”
ULTIMA ORĂ Vlad Gheorghe, apropiat al lui Nicușor Dan, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul-surpriză pe care-l susține
10:01
Vlad Gheorghe, apropiat al lui Nicușor Dan, se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul-surpriză pe care-l susține
FLASH NEWS Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani
09:19
Casa Albă a publicat rezultatul analizelor RMN ale lui Donald Trump. Care este starea de sănătate a președintelui în vârstă de 79 de ani

Cele mai noi