Ministrul Sănătății confirmă că situația de la Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca este de „natură PENALĂ”: „Voi sesiza Parchetul!”

Ruxandra Radulescu
12 aug. 2025, 17:02, Actualitate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în urma controlului la secția de Arși, din cadrul Spitalului de Urgență din Capitală, a constatat că „rezultatul este de natură penală”. Oficialul a anunțat că va sesiza Parchetul. Verificările au avut loc, după ce mai mulți pacienți au reclamat contractarea bacteriei Candida Auris, în perioada internării. 

„În urma controlului la Centrul pentru Arşi al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti am constatat că rezultatul este de natură penală şi voi sesiza Parchetul în această situaţie, întrucât în referatul de verificare iniţial din anul 2022, s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică”, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Rogobete a adăugat că, în urma controlului, a reieșit că nu există sistem de ventilaţie HVAC (n. red, evacuarea aerului viciat şi filtrarea aerului proaspăt), deşi în memoriul tehnic realizat de către Spitalul Floreasca şi de către fostul manager de la acea perioadă „scria negru pe alb că există”, iar Direcţia de Sănătate Publică „a confirmat, din păcate, acest lucru în documente, dar el nu există în realitate”.

„Spaţiile nu respectă normativul şi nu sunt corespunzătoare conform unui centru de arşi, lucru confirmat de către fostul manager în memoriul tehnic şi, din păcate, reconfirmat de către Direcţia de Sănătate Publică atunci când s-a eliberat avizul”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a cerut demisia șefului Centrului de Arși din Capitală

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut public demisia șefului Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca din Capitală, Tiberiu Paul Neagu, acuzându-l de „iresponsabilitate crasă, nepăsare, aroganță și indolență”.

„Șeful Centrului de Arși Grav de la Spitalul Floreasca dă dovadă de iresponsabilitate crasă și nepăsare. Aroganța și indolența sunt incompatibile cu demnitatea profesională, indiferent de titlul universitar.

La aproape o săptămână de la debutul unei crize grave în urma cazului cutremurător al Laviniei și Alinei, șeful de secție se află încă în concediu, pe care și l-a prelungit chiar. Fără nici o declarație sau poziție publică (sau privată), fără explicații, fără empatie, nu numai față de pacienți ci inclusiv față de întreaga echipă medicală.

Nu mai este loc de sugestii sau de politețuri din partea mea: cer public și imperativ demisia imediată a acestui șef de secție!, afirma Rogobete în urmă cu o săptămână.

Zeci de medici, audiați, în cazul Laviniei Vlad, pacienta ajunsă în stare critică din cauza bacteriilor din spital

La începutul lunii august a fost semnalat un focar de Candida Auris la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală, după ce o pacientă cu arsuri grave pe 70% din suprafața corpului, Lavinia Vlad, a fost transportată de urgență la un spital din Belgia, în stare gravă din cauza bacteriilor contactate în instituția medicală din România.

Colegiul Medicilor va audia 63 de doctori de la Floreasca, în cazul Laviniei, în timp ce pacienta luptă pentru viața ei într-un spital din Belgia

Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor a declarat, pentru Digi 24, că atât numele doctorilor care s-au ocupat de tânără, cât și fișele de observație au fost obținute foarte greu de la spital. Între timp, Alina Alexandru, sora Laviniei, a că aceasta a fost detubată, însă doctorii din Belgia sunt sceptici privind starea ei de sănătate, dacă nu își face efect noul antibiotic la infecția cu bacteria Candida Auris.

