Sejur în Eforie Nord VS all-inclusive la Nisipurile de Aur. Cât costă în 2026 și care este mai ieftin. Calcul complet: transport, cazare, mâncare și alte cheltuieli.

Vara a sosit, astfel că majoritatea românilor deja își planifică concediile. Deși litoralul românesc rămâne o variantă bună, multe persoane se întreabă ce este mai rentabil: o vacanță în România sau în afara țării.

Am făcut calculul pentru o perioadă de 7 zile în două dintre cele mai apreciate destinații de către turiști pe timpul verii: Eforie Nord și Nisipurile de Aur. Am ales 7 nopți la 4 stele atât în Eforie, cât și în Bulgaria (pentru 2 persoane). La Eforie am ales mic-dejun inclus, iar la bulgari all-inclusive.

Sejur în Eforie Nord

Un prim detaliu este transportul București – Eforie Nord (dus-întors 460 km), la care se adaugă taxa de pod Fetești. Astfel, rezultă suma de 300 de lei. Una dintre cele mai consistente cheltuieli este cazarea. La un hotel 4 stele (ex: Mirage Beach, Aqvatonic, Ana Hotels Europa, Union), 7 nopți cu mic dejun inclus costă, în medie, 700 – 800 lei / noapte. Rezultă un total de 5.250 lei. Mâncarea este, de asemenea, o cheltuială considerabilă.

Am făcut următorul calcul:

prânz (2 persoane): 150 lei

cină (2 persoane + băuturi): 250 lei

porumb, apă, cafea pe plajă: 50 lei/zi

total 450 lei x 7 zile = 3.150 lei

Bineînțeles, pe lângă cheltuielile principale, apar și altele mai mici, dar care se adună.

2 șezlonguri: 100 lei/zi x 7 zile = 700 lei

parcare hotel (unde se percepe taxă): ~30 lei/zi x 7 zile = 210 lei

total: 910 lei

Total Eforie: 9.600 lei

Sejur la Nisipurile de Aur

Transportul București – Nisipurile de Aur via Ruse (560 km dus-întors), cu un consum estimat, costă aproximativ 320 de lei. Aici se adaugă taxa de la podul Ruse, 30 lei (dus) + 3 EUR / 15 lei (întors), adică 45 de lei. În plus, vinieta în Bulgaria pe o perioadă de 7 zile costă 40 de lei. Astfel, rezultă un total de 405 lei.

Avantajul principal al sejurului în Bulgaria este opțiunea de all inclusive aleasă. Astfel, cazarea, mâncarea și băuturile costă în jur de 5.470 de lei pentru două persoane. De asemenea, pot apărea alte cheltuieli, precum:

șezlonguri: 150 lei

parcare hotel: 15–20 EUR pe zi x 7 zile = 520 lei

total: 670 lei

Total Nisipurile de Aur: 6.550 lei

Diferența este uriașă: 9.600 Eforie vs 6.550 Nisipurile de Aur. Mai mult decât atât, condițiile sunt mai bune în sejurul la bulgari.