Bulgaria se pregătește pentru prima vară în euro: Cât îi costă pe români prima vacanță fără leva pe litoralul bulgăresc

Melania Agiu
Sezonul estival pe litoralul bulgar începe oficial pe 1 iunie, iar plajele sunt deja pregătite să primească primii turiști. Pentru mulți români, vacanța la vecinii bulgari a devenit deja o tradiție, însă, anul, acesta vine cu o schimbare importantă – vor fi nevoiți să plătească în euro. Potrivit Nova.bg, pe majoritatea plajelor, prețurile umbrelelor și șezlongurilor sunt deja afișate în euro, totuși vestea bună este că nu va exista o majorare a costurilor serviciilor de plajă. Motivul, scrie presa bulgară, este că prețurile maxime au fost fixate în contractele de concesiune semnate cu ani în urmă.

Concesionarii spun că doar au convertit prețurile și le-au rotunjit, pentru ca vizitatorii să nu fie nevoiți să aibă la ei mărunțiș. Unii dintre ei afirmă că au fost nevoiți să micșoreze prețurile pentru a rotunji suma.

Pe plaja „Sunny Beach-Sud”, umbrela și șezlongul vor costa câte 5,11 euro, pe „Nesebar – sud” și „Sozopol – Harmani” – câte 4,09 euro, iar pe plaja centrală din Sozopol – 3,58 euro. Astfel, setul format din umbrelă și două șezlonguri va costa în medie între 16 și 18 euro, în funcție de plajă, vara aceasta, în timp ce anul trecut era în jur de 30 de leva.

În unele locuri sunt disponibile și servicii suplimentare contra cost – șezlonguri, măsuțe și alte facilități. Există însă plaje, precum cea din Kraimorie, unde prețul pachetului este fixat la 15 euro și include o parte din aceste facilități suplimentare. Din ce în ce mai mulți concesionari introduc și posibilitatea de plată cu carduri bancare, pentru a evita neplăcerile legate de monedă.

O săptămână de cazare în sud – până la 450 de euro, în nord – până la 840

Dacă planificați o vacanță în familie în luna iunie pentru doi adulți și doi copii cu vârsta de până la 12 ani, bugetul final depinde în totalitate de alegerea cazării și a meselor, iar la fiecare sumă trebuie să adăugați aproximativ 150-200 de euro pentru transport și între 70-100 de euro pentru parcare, dacă aceasta nu este inclusă în preț.

În cazul celei mai economice variante, și anume închirierea unui apartament independent sau a unui studio într-o pensiune de pe litoralul sudic al Mării Negre, doar cazarea pe săptămână vă va costa între 270 și 450 de euro, dar aici trebuie să puneți la socoteală încă cel puțin 300 de euro pentru mese la localurile tradiționale și cumpărături de la supermarket.

O ofertă echilibrată, cu cazare la un hotel de 3 sau 4 stele în regim de demipensiune, care include micul dejun și cina pentru întreaga familie, variază între 540 și 840 de euro pentru șase nopți, iar oferta include de obicei acces la piscină și la un loc de joacă pentru copii.

Pentru cei care caută o vacanță fără griji într-un complex închis de 5 stele cu regim „all inclusive” în Albena sau Duni, prețul pachetului variază între 960 și 1560 de euro, dar acesta asigură mese și băuturi non-stop, animație pentru copii, precum și umbrele și șezlonguri gratuite pe plajă.

Prețurile la mâncare și băuturi rămân printre cele mai mici din Europa

Conform datelor Numbeo, o sticlă de apă costă în jur de 1,10 euro, un cappuccino în jur de 2,20 euro, o cupă de înghețată în jur de 1,40 euro, în timp ce berea locală la halbă poate fi comandată pentru aproximativ 2,25 euro. O masă într-un restaurant accesibil costă în medie aproximativ zece euro, în timp ce o cină pentru două persoane într-un restaurant de clasă medie costă aproximativ 41 de euro.

