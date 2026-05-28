Cât costă benzina și motorina în Grecia? Imagini realizate de un turist român uimit, într-o benzinărie din Thassos: „În caz că veniți de Rusalii"

Grecia este una dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor. Plajele cu nisip fin și apa de un albastru cristalin sunt două dintre aspectele care îi atrag pe turiști aici, an de an. De asemenea, și prețurile reprezintă un criteriu foarte important.

După o perioadă în care în țara noastră carburanții au înregistrat scumpiri alarmante, românii sunt din ce în ce mai orientați spre a alimenta cu combustibil din alte țări. Spre exemplu, multe persoane aleg Bulgaria pentru a cumpăra benzină sau motorină, prețurile fiind mult mai scăzute. Chiar dacă drumul până în țara vecină costă destul de mult, unii oameni aleg această variantă și se declară mulțumiți de economia făcută.

Sezonul estival se apropie, astfel că mulți români au deja vacanțele plănuite în Grecia. Un turist român a rămas uimit când a văzut cât costă combustibilul într-o benzinărie din Thassos. Bărbatul a postat imaginile pe rețelele sociale și a stârnit reacții și zeci de comentarii.

Prețul carburanților în Grecia vs România

În imaginile surprinse de turistul român se poate observa că prețurile din Grecia nu sunt deloc mici. Ba chiar le depășesc pe cele din România. Astfel, benzina standard costă în Thassos 2.21 euro/litru, benzina premium 2.33 euro/litru, motorina standard costă 1.84 euro/litru, iar motorina premium 1.88 euro/litru. La o altă benzinărie, prețurile diferă puțin. Benzina costă 2.17 euro/litru, motorina standard 1.82 euro/litru, iar motorina premium costă 1.96 euro/litru.

În România, într-o benzinărie din București, prețurile sunt următoarele: benzina standard costă 9.47 lei/litru, benzina premium 9.90 lei/litru, motorina standard costă 9.53 lei/litru, iar motorina premium 10 lei/litru. De asemenea, este disponibilă și varianta de GPL, iar prețurile sunt în jurul sumei de 4.38 lei/litru.

