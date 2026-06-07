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Semnalul pe care orice șofer ar trebui să-l știe: ce înseamnă dacă găsești o cască moto pe marginea drumului

Semnalul pe care orice șofer ar trebui să-l știe: ce înseamnă dacă găsești o cască moto pe marginea drumului
Ce înseamnă dacă găsești o cască moto pe drum / Sursa FOTO: Facebook Bikers In Romania
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O cască de motocicletă lăsată pe asfalt nu este un simplu obiect uitat și nici un gest de salut între motocicliști, scrie Mediafax. În comunitatea moto, aceasta reprezintă un semnal internațional de ajutor, folosit de riderii care se confruntă cu probleme tehnice, medicale sau au rămas fără combustibil.

Mesajul a fost reamintit recent de comunitatea „Bikers In Romania”.

Aceasta atrage atenția că mulți participanți la trafic nu cunosc această regulă nescrisă și trec mai departe fără să oprească.

Ce înseamnă casca lăsată pe drum

Astfel, potrivit codului nescris respectat de motocicliști în multe țări, o cască așezată pe carosabil sau pe marginea drumului indică faptul că riderul se află într-o situație dificilă și solicită sprijin. Problemele pot varia de la o pană sau o defecțiune mecanică până la o urgență medicală ori lipsa combustibilului.

În astfel de situații, ceilalți motocicliști sunt încurajați să oprească și să verifice dacă persoana are nevoie de ajutor.

Reprezentanții comunității moto subliniază că solidaritatea dintre motocicliști nu se rezumă la salutul tradițional cu două degete, ci se manifestă mai ales atunci când un coleg de drum se află în dificultate.

„Casca pe sol = urgență. Nu este un element de decor. Este semnalul internațional că motociclistul are o problemă tehnică, medicală sau a rămas fără combustibil”, transmit membrii comunității.

Ce trebuie să faci în asemenea situații

Dacă vedeți un motociclist oprit pe marginea drumului și casca acestuia este așezată pe asfalt, recomandarea este să reduceți viteza, să opriți în condiții de siguranță și să întrebați dacă persoana are nevoie de ajutor.

Chiar și un simplu apel la serviciile de asistență sau la numărul de urgență 112 poate face diferența în anumite situații.

Comunitățile de motocicliști amintesc că orice rider poate ajunge, la un moment dat, într-o situație similară. Din acest motiv, respectarea acestui semnal și oferirea de ajutor reprezintă una dintre cele mai importante reguli nescrise ale mersului pe motocicletă.

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