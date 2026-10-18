Siegfried Mureșan explică de ce PNL a ales să voteze un guvern cu miniștri PSD. „Știu că suntem cu toții dezamăgiți”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a căutat să vină cu explicații pentru votul favorabil pe care PNL îl dă Guvernului Luca Niculescu, din care vor face parte miniștri PSD. Ex-premier desemnat, respins prin vot covârșitor de Parlament, liberalul admite că „suntem cu toții dezamăgiți de guvernul propus de Luca Niculescu și PSD”.

Totuși, într-o postare pe Facebook, Siegfried Mureșan admite că, la momentul actual, „PNL nu are majoritate pentru un guvern care să modernizeze România”.

Ce promite Vasile Siegfried Mureșan

„Știu că suntem cu toții dezamăgiți de guvernul propus de Luca Niculescu și PSD”, a scris Siegfried Mureșan pe social media. Potrivit europarlamentarului, PNL a propus un guvern „ceva mai bun”. Totuși, el menționează că PNL, la momentul actual, „nu are încă majoritate pentru un guvern care să modernizeze România”. „Ne vom pregăti pentru a îi depăși la următoarele alegeri și pentru a da țării un guvern mai bun cât de curând”, a conchis Siegfried Mureșan.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Vineri, europarlamentarul a criticat lista de miniști propusă de PSD în viitorul Executiv – „La fiecare dintre cele 11 ministere pe care PSD-ul vrea să le ocupe acum, noi am propus miniștri mult mai buni în urmă cu două săptămâni”. Mureșan a susținut că miniștrii propuși de el ar fi putut continua reformele și modernizarea statului, însă echipa sa nu a obținut voturile necesare în Parlament.

„Noi am propus oameni competenți, pregătiți să continue reformele, să reducă risipa, să atragă fonduri europene și să modernizeze statul. Din păcate, echipa noastră nu a primit votul Parlamentului”, a precizat vineri europarlamentarul liberal.

Guvernul Mureșan, doar 182 de voturi

Guvernul Mureșan, sprijinit de PNL, USR și UDMR, a primit în Parlament doar 182 de voturi, cu mult sub pragul minim de 233 necesare.

„Partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea acesteia. Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. În acest ultim an, oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta ca eforturile oamenilor sa nu fie în zadar”, a declarat Siegfried Mureșan, în Parlament, după ce cabinetul său a fost picat la vot.