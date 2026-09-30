Guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament, cu 182 voturi ”pentru” și 15 ”împotriva”. După votul din Parlament, următoarea decizie îi aparține președintelui Nicușor Dan. Prima variantă este desemnarea unui alt candidat pentru funcția de premier, iar a doua variantă este continuarea procedurii care poate duce la dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul numai după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Vezi mai jos principalele declarații ale zilei.

Update 15:25: Guvernul Siegfried Mureșan căzut în Parlament: 182 voturi ”pentru” și 15 ”împotriva”

Update 15:04: Ședință foto în Parlament, în timp ce voturile pentru învestirea Guvernului Mureșan se numărau. Oana Țoiu, Oana Gheorghiu, Raluca Turcan și Andrea Chiș l-au pus pe Emanuel Ungureanu să le facă fotografii la prezidiu.

Update 14:34: Începe votul.

Update 14:33: Siegfried Mureșan mai spune câteva cuvinte pe final, după dezbateri: ”Mulțumim pentru această dezbatere. Am văzut că domnul Grindeanu a venit, a glumit, a mințit și a fugit din Parlament. Vă asigur că eu și colegii mei suntem pregătiți să continuăm. Ilie Bolojan a aprins lumina, iar echipa pe care o propun o va ține aprinsă”, a transmis Mureșan

Update 14:28: Miruță i-a atacat pe cei de la PSD:„După atâția ani în care ați fost la guvernare, după atâtea decizii pe care le-ați luat doar dumneavoastră, veniți astăzi și spuneți cu domnul Grindeanu mustind de aroganță, că fără voi nu se poate. Serios?”, a spus ministrul USR al Apărăirii Radu Miruță.

„Spitale încă nu avem suficiente. Armata lăsată de prea mult timp fără dotări suficiente. Un deficit uriaș făcut de unii și plătit de toți. Instituții în care prea des relația bate competența. Companii de stat care pierd bani, dar care întotdeauna găsesc bani pentru salariile șefilor Asta nu este o moștenire de care să fiți mândri. Asta este o factură și este o factură pe care ați emis-o dumneavoastră de la PSD și ne cereți tuturor să o achităm”, spus Radu Miruță.

”Ba să știți că se poate și fără voi. Domnul Mureșan cu o echipă de miniștri mult mai decentă decât ce am văzut că puteți oferi dumneavoastră, vine astăzi cu un program de guvernare care oferă soluții concrete la problemele din România. Adevăr, nu populism, soluții care sunt tratamentul pentru boala care a fost crescută de dumneavoastră în România ”, a spus Miruță.

Update 14:27: Petrișor Peiu a avut un scurt discurs: ”În lumea occidentală avem o criză a datoriilor guvernamentală, descrisă de dobânzile la care se împrumută statele. România plătește cea mai mare dobândă din UE la credite noi, 7,58%. Această criză va fi declanșată de un fenomen pe care încă nu îl cunoaștem, iar când va lovi, victima va fi veriga slabă a economiilor occidentale. În 2008, veriga slabă a fost Grecia, acum e România. Faptul că programul de guvernare ignoră acest lucru e o motivație suficientă pentru a nu vota acest guvern”.

Update 14:25: Neafilianții vor alegeri anticipate: „Dacă Parlamentul îl respinge, și din fericire se pare că îl va respinge, în situația de față cerem președintelui declanșarea alegerilor anticipate”, a spus Robert Alecu.

Update 14:20: Liderul grupului PACE a anunțat că cei 7 membri nu vor vota guvernul Siegfried Mureșan

Update 14:19: Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților, a anunțat că fiecare din cei 17 membri va vota liber

Update 14:17: Chiriță Răzvan Mirel, deputat de la Uniți pentru România, i-a îndemnt pe colegii săi „să voteze conform propriei conștiințe și mandatului primit de la cetățeni”.

Update 14:14: Kelemen Hunor: ”Nu voi vorbiți de programul de guvernare, ci de răbdare, responsabilitate și speranță. Societatea nu mai are răbdare cu noi. Nu suntem în stare să învestim un guvern cu puteri depline, este inacceptabil. Când omul își pierde răbdarea, va alege populismul, extremele. Fiecare dintre noi are o responsabilitate care nu poate fi delegată sau refuzată. Am cerut votul cu gândul de a face ceva bun pentru oameni. Oferim doar certuri fără sfârșit, polarizare dusă la extreme, ego-uri supradimensionate”.

Update 14:13: Diana Buzoianu a luat cuvântul.

”Un guvern cu puteri depline nu e un moft, e o condiție care reformele să poată continua. Nu vă fie frică, nu vă cere nimeni să vă alăturați la muncă, vă cerem doar să nu mai căutați motive să blocați țara asta. Dl Simion a încercat un discurs mistic, de guru, nu a ieșit dar mai încercați”

Update 14:04: Ilie Bolojan a fost huiduit îniante de discursul din Parlament.

„Suntem aici să găsim o soluție pentru încheierea crizei declanșate de PSD și de AUR. Dar nu este totuna cum o închidem. O soluție politică este bună dacă rezolvă și problemele țării, nu doar instalarea unui guvern. Iar guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an.

Guvernul pe care îl conduc a fost demis nu pentru că a încălcat programul de guvernare, ci pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele pe care astăzi le critică aceiași oameni care au fost de acord cu ele anul trecut și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici către rețelele clientelare. Ăsta e adevărul.

Mureșan este un premier credibil care a propus un program – viziune pentru țară. Au fot presiuni să-și depună mandatul din teama de a nu îndeplini condițiile pentru anticipate. De ce ar respinge cineva reformarea companiilor de stat? De ce ar respinge cineva legea salarizării unitare?

De ce ar respinge cineva intrarea într-o nouă etapă a redresării? Dacă respingeți acest guvern și vom fi penalizați de piețe, veți răspunde pentru aceasta? Lupta e între schimbare și stagnare, între forțele progresului și regresului. fiți parte azi a soluției pentru țara noastră”, a mai spus Bolojan

Update 14:04: Discurs George Simion: ”Va trece un fior rece de fiecare dată când auziți de votul românilor și de alegeri democratice. Asta este soluția constituțională care ar trebui adoptată de un individ care conduce România și care are o linie roșie pe buletin.

Răspunsul este nu. Nu suntem trădători, nu suntem de vânzare, rămânem loiali poporului român care ne-a trimis aici să-i reprezentăm cu cinste.

Aceste guverne de tip marionetă, ne-ați amenințat, ați promis privat jet-uri după noi, pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro. Avem filmările.

Ați otrăvit societatea și la propriu, și la figurat și ați încercat să ne intimidați cu fel de fel de idei.

N-aveți nimic sfânt și de ziua mea l-ați arestat pe Georgescu, iar ieri, înaintea unui vot, l-ați trimis la arestul central și m-ați amenințat că sunt următorul. Cu o moarte tot suntem datori, dar nu tot una: e mai bine să mor sau câine lăntuit. Așa că răspunsul meu este că nu, în ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm guvernul marionetă. Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern.

Noi suntem toți pentru unul și unul pentru toți, așa că o să-l apărăm pe Călin Georgescu și familia lui și pe românii care s-au săturat de voi, de acest gunoi, de noi și noi guverne provizorii și vor o altă direcție și o conducere românească.

Mai devreme sau mai târziu, trebuie să ajungem acolo. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, nu există decât înainte sau sus, știți voi unde”, a transmis Simion.

Update 13:48: Sorin Grindeanu anunță că PSD nu votează guvernul și îl critică pe Mureșan.

”Doamnelor și domnilor, Astăzi, ar fi trebuit să punem capăt uneia dintre cele mai mari crize politice din istoria recentă a României.

De 150 de zile, țara este complet blocată deoarece dreapta a refuzat să accepte un lucru simplu: direcția în care merge România este una complet greșită! Privilegiile sunt mai importante pentru PNL-USR decât economia și viața oamenilor.

În locul soluțiilor raționale, ați ales războiul politic.În locul românilor, ați ales să vă țineți de scaune.

În loc să puneți umărul la formarea rapidă a unui Guvern, ați prelungit agonia politică cu încă 10 zile de criză. Doar ca să veniți astăzi în fața românilor cu un Guvern marionetă. Un Guvern care nu a avut niciodată șansa să facă o majoritate. Acesta nu este un Guvern al României.

Este doar un alt guvern Bolojan, cu mai mult userism în el. Un Bolojan 2.0 care va aplica fix aceeași rețetă a dezastrului și austerității.

Partidul Social Democrat spune nu acestui guvern Bolojan reșapat. Partidul Social Democrat spune nu acestui program scris cu inteligență artificială.

Vă anunț că nimeni din PSD nu a fost impresionat de amenințările domnului Mureșan. Nu e nu! PSD va vota doar un guvern care ține cu România. Am încercat să înțeleg până la un punct obsesia domnului Mureșan cu PSD.

Sincer, dânsul chiar nu vrea să fie prim-ministru. Dânsul vrea să fie la Bruxelles. Trimis acolo cu banii lui Pinalti, de Udrea, de Băsescu sau strecurându-se umil pe liste cu PSD. Nu contează mijloacele pentru domnul Mureșan!

Ceea ce nu înțeleg, însă, este de ce acest domn ne tot cere nouă – celor de la PSD – dovezi că suntem pro-europeni. Domnule Mureșan, când dumneavoastră erați preocupat să legați dopul de sticlă la Bruxelles, PSD lupta și reușea să bage România în Schengen!

Am reușit asta inclusiv împotriva voastră – a găștii lui Macovei, care ați inventat MCV pentru a ține România în afara Schengen ani și ani de zile. Și continuați să faceți rău țării împreună cu colegii voștri de la USR, care se cred în filme polițiste de duzină. Vă imaginați tot felul de conspirații. Dar n-aveți nicio jenă să semnați cu două mâini scrisori pentru suspendarea fondurilor europene pentru România.

Nu ați avut jenă nici când ați băgat în PNRR închiderea centralelor pe cărbune. Așa am ajuns să plătim astăzi cel mai mare preț la energie din Europa. Nu ați avut jenă – voi și cei de la USR – nici să blocați sistematic finalizarea hidrocentralelor cu egrete și cuci inventați.

Și tot voi – da, tot voi – ați votat în Parlamentul European împotriva fermierilor români! Nu cred, așadar, domnule Mureșan, că PSD trebuie să vă demonstreze ceva!

Domnule premier desemnat, resemnat, păpușat, de nevotat,

În timp ce dumneavoastră exersați retorica urii pe Facebook, familiile din România o duc tot mai greu. Coșul zilnic a devenit din ce în ce mai mic. Scumpirile în lanț și explozia taxelor au transformat o simplă vizită la magazin într-un sport extrem.

Pensionarii aleg dacă plătesc facturile sau renunță la medicamente. Salariații?! Nu există zi în care să nu vedem o altă fabrică care se închide și mii și mii de oameni care își pierd locurile de muncă.

Profesorii, funcționarii, medicii, polițiștii – toți au fost atinși până la os de așa-zisele reforme pe care dvs. vreți să le continuați cu sfințenie. Să vorbim despre asistența medicală?! Să te ferească Dumnezeu să ajungi în epoca Bolojan într-un spital care nu mai are bani nici măcar pentru medicamente critice.

România lui Bolojan a fost depășită de Kenya. Ne batem cu Botswana, Nigeria și Namibia, pentru că state din regiune – precum Bulgaria și Polonia – sunt deja cu mult în fața noastră.

România nu poate continua așa. Este o iluzie să crezi că prin sărăcirea populației și stoarcerea clasei de mijloc se poate salva economia. Ilie Bolojan a eșuat lamentabil. De ce am crede că ar reuși copia sa palidă?!

Noi, Partidul Social Democrat, refuzăm să fim complici la acest experiment social eșuat.

După 150 de zile de haos, este momentul ca această guvernare a eșecului să plece acasă definitiv. Vreți să prelungiți criza?! Atunci mergeți în continuare pe calea anticipatelor. Putem elimina risipa din banul public dacă vom face reforme adevărate, nu exerciții de PR. Statul trebuie să facă primul sacrificiu și abia după aceea să îndrăznim să ne uităm în ochii cetățenilor ca să le cerem ceva.

Unii de aici vă spun că fără austeritate extremă nu se poate. În schimb, eu vă spun că avem nevoie de o economie puternică ca să putem lua măsuri de protecție socială. Doar în mințile bolnave ale unora este o contradicție între economie și solidaritate.Din contră. O economie sănătoasă finanțează solidaritatea. Un stat care produce prosperitate poate avea și cele mai bune politici sociale.De aceea, cred într-un model economic în care statul și mediul de afaceri sunt parteneri. Avem nevoie de investiții. Avem nevoie de firme românești puternice. Și avem nevoie să încurajăm antreprenorii care creează locuri de muncă și plătesc taxe în România.Nu putem continua să trăim pe datorie. Dar nici prin austeritate oarbă.Trebuie să punem astăzi capăt acestei mascarade politice și economice, pentru ca apoi să construim din nou.

România are nevoie urgentă de un Guvern care să repare și să redea încrederea.Așadar – mulțumim pentru vizita în Parlamentul României, domnule Mureșan.

Drum bun pe autostrăzile făcute de Drulă! Nu vă veți mișca nici măcar un metru! Și nu veți ajunge nicăieri. Dar România trebuie să meargă înainte”, a spus Grindeanu.

Update 13:09: Premierul desemnat prezintă acum programul de guvernare.

Vin cu plăcere astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta viziunea noastră pentru România, pentru a prezenta programul de guvernare și lista completă a Guvernului.

Sunt de 12 ani membru al Parlamentului European și știu cât este de importantă munca legislativă.

Vreau ca Parlamentul României să fie o instituție puternică și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici prin votul dumneavoastră.

Voi avea mereu deschidere totală față de propunerile legitime pe care le veți face și față de dumneavoastră ca parlamentari aleși și voi lucra strâns cu Parlamentul României.

Stimați colegi, vă propun astăzi un stat modern pentru cetățeni puternici. Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și ce vom face pentru ca mâine lucrurile să fie și mai bune în țara noastră.

Astăzi vă prezint un proiect pentru România, iar dumneavoastră decideți dacă mergem pe acest drum.

Europa ne-a adus reguli, Europa ne-a adus valori, Europa ne-a adus legi care dau putere cetățeanului. Și tocmai de aceea, România europeană este o Românie puternică. Pentru a ajunge aici, românii au luptat în fiecare etapă. În 1989 au luptat pentru libertate. În 2007 au ales Europa. În 2017, când a fost nevoie, oamenii au ieșit în stradă pentru valori europene, pentru justiție, pentru stat de drept. Iar astăzi avem din nou de ales. Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc.

Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare.

Proiectele din PNRR care nu au fost terminate la timp, nu vor fi abandonate. Le mutăm pe alte fonduri europene.

Reforma statului înseamnă să îmbunătățim ceea ce nu funcționează perfect și de aceea, concret, prin programul nostru de guvernare propunem să reducem numărul de parlamentari în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ, să limităm numărul de secretari de stat la fiecare minister la trei secretari de stat, să punem ordine în companiile de stat în primele 12 luni de mandat. Ele trebuie să ofere servicii bune pentru oameni și să facă profit pentru statul român, nu să fie surse de pierderi pe care cu greu să le acoperim din taxele și impozitele românilor.

Independența justiției nu e negociabilă. Economiile puternice ale lumii au un stat de drept care funcționează și o justiție puternică și independentă. Când statul de drept este pus sub presiune, tăcerea nu e o soluție. Am propus-o la Justiție pe Andrea Chiș , un om independent, cu experiență.

Va fi un ministru independent pentru o justiție independentă. Vom pune capăt delegărilor, vom garanta completuri stabile, vom reforma CSM și IJ, vom proteja magistrații care semnalează nereguli.

Update 13:05: A început ședința Parlamentului pentru votarea Guvernului Siegfried Mureșan.

Update 13:04: Diana Șoșoacă face scandal la Parlament, înaintea votului. ”Mureșan la pușcărie”, a strigat Șoșoacă.

Update 13:01: Siegfried Mureșan a ajuns în Parlament. Jurnaliștii au încercat să obțină declarații înaintea votului, însă premierul desemnat nu a dorit să vorbească. Un cameraman s-a împiedicat și a căzut în fuga după europarlamentar.

Update 12:37: Oana Țoiu a intrat în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Update 12:30: Siegfried Mureșan a ajuns la Parlament.

Update 12:20: Surse liberale au transmis pentru Gândul că în ședința de astăzi, PNL a decis ca prezența la ședință să fie obligatorie, votul fiecărui parlamentar să fie la vedere, iar cei care nu votează să fie excluși din Grupul PNL.

Update 12:15: Gabriel Andronache susține că PSD va dea astăzi ”un examen”și va decide dacă vrea să se poziționeze în ”tabăra prorusă” sau în ”tabăra proeuropeană”.

”Din moment ce am ajuns cu această problemă la votul final, în mod evident, în opinia noastră, are toate șansele. Important este că există o dezbatere pe această chestiune, un guvern proeuropean, reformist.

Urmează ca PSD să dea astăzi un examen, și anume să se poziționeze în tabăra prorusă sau în tabăra proeuropeană”.

Update 12:04: Mircea Abrudean, președintele Senatului, a transmis, pe pagina sa de Facebook, un un mesaj cu câteva ore înaintea votului din Parlament. Liberalul a transmis că fiecare partid va trebui să explice public dacă a susținut încheierea crizei politice sau a ales blocajul.

„Parlamentul are de făcut astăzi o alegere concretă asupra unui program și a unei echipe de guvernare.

Guvernul propus de Siegfried Muresan vine cu un program clar: modernizarea statului și continuarea reformelor de care 🇷🇴 are nevoie.Dincolo de scenariile politice, responsabilitatea parlamentarilor este aceea de a decide dacă susțin un program și o echipă care își asumă guvernarea. Fiecare partid va trebui să explice public la final dacă a susținut încheierea crizei politice sau a ales blocajul”, a scris Abrudean.

Update 10:20: Siegfried Mureșan, un nou mesaj pe pagina sa de Facebook. Premierul desemnat a transmis că ”puterea este la fiecare parlamentar”.

Update 09:55: Cu doar câteva ore înainte ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului Mureșan, președintele UDMR, Kelemen Hunor, admite că șansele Cabinetului de a obține cele 233 de voturi necesare sunt reduse. Vezi AICI.

Update 09:45: Guvernul României a anunțat că premierul demis Ilie Bolojan va participa la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Update 08:34: Ziua a început cu un mesaj transmis de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, care a subliniat că va merge în Parlament pentru a-și prezenta viziunea și a subliniat importanța respectării instituției. Vezi AICI.

Știre inițială

Dacă Guvernul Mureșan este respins, România intră într-o nouă etapă a crizei politice, iar condițiile constituționale pentru o eventuală dizolvare a Parlamentului ar putea deveni aplicabile.

PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care susțin noul Guvern, au împreună aproximativ 170 de parlamentari. Premierul desemnat a declarat că a purtat discuții și cu reprezentanți ai minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați. Mureșan afirma înaintea votului că se bazează pe aproximativ 200 de voturi, ceea ce ar însemna că mai are nevoie de peste 30 pentru atingerea pragului de învestitură. PSD și AUR au anunțat că nu susțin Cabinetul.

Ședința plenului începe la ora 13:00

Ședința plenului reunit este programată miercuri, de la ora 13:00. Siegfried Mureșan va prezenta programul de guvernare, după care vor urma dezbaterile și votul asupra întregii echipe guvernamentale.

Programul a fost elaborat în cinci zile de PNL, USR și UDMR și cuprinde 372 de măsuri, 16 ministere și trei funcții de vicepremier, fiecare cu portofoliu. Printre angajamentele fiscale se află evitarea unei noi creșteri a TVA și revenirea la cota de 19% atunci când situația bugetară o va permite. De asemenea, o rectificare bugetară ar urma în 30 de zile de la învestire, fără ca deficitul să depăşească ţinta de 6,2% din PIB, iar bugetul pe anul următor ar fi publicat până la 30 noiembrie.

Pe partea de reformă a statului, programul merge mai departe: limitarea numărului de secretari de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, comasarea ANAF cu Autoritatea Vamală şi un ghişeu unic pentru acte, paşapoarte, permise şi înmatriculări. Şi, poate cel mai vizibil punct, este reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405, în conformitate cu datele recensământului.

Cabinetul promite și o rectificare bugetară în primele 30 de zile de la învestire. Programul include, de asemenea, limitarea numărului secretarilor de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, reorganizări administrative și reducerea numărului de parlamentari cu aproximativ 13%, de la 465 la 405.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan este respins

Un eventual vot negativ ar avea o miză constituțională aparte. Cabinetul condus de Adrian Veștea a fost deja respins de Parlament pe 22 iunie, când a obținut 189 de voturi ”pentru”.

Articolul 89 din Constituție prevede că președintele României poate dizolva Parlamentul dacă Legislativul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Cum au trecut mai mult de 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, respingerea Guvernului Mureșan ar reprezenta a doua solicitare de învestitură respinsă.

Acest lucru nu înseamnă însă declanșarea automată a alegerilor anticipate. Constituția stabilește că președintele ”poate” dizolva Parlamentul, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare. Șeful statului poate, de asemenea, să încerce o nouă desemnare pentru funcția de premier.

Președintele Nicușor Dan s-a declarat până acum împotriva organizării alegerilor anticipate.