Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a transmis, marţi, un mesaj înaintea votului decisiv de miercuri din Parlament, precizând că fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea.

Mesaj de ultimă oră al premierului desemnat înainte de votul din Parlament

„Dragi români, mâine, Parlamentul României va vota. Fiecare parlamentar va decide prin votul său dacă România va intra într-o perioadă de stabilitate sau dacă se continuă instabilitatea, dacă ne apucăm de treabă sau dacă continuă criza politică”, a spus premierul desemnat, într-un mesaj video postat pe Facebook.

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Siegfried Mureşan a mulţumit românilor pentru sprijinul pe care i l-au oferit în ultimele două săptămâni.

„Vreau să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat în ultimele două săptămâni și vreau să răspund sprijinului pe care mi l-ați dat, spunându-vă exact ce am făcut în aceste două săptămâni și ce voi face de mâine încolo. Imediat ce am fost desemnat de către preşedintele României, m-am apucat de lucru la Programul de guvernare, fiindcă am spus dintotdeauna: ideile, programul, ceea ce facem pentru oameni contează mai mult decât funcţiile (…) am prezentat public o listă de miniştri competenţi, integri, capabili să implementeze programul de guvernare”, a adăugat el.

Siegfried Mureșan a făcut referire și la audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare, care au avut loc luni și marți. El a apreciat că ministri pe care i-a propus s-au prezentat impecabil la audieri şi vor face o treabă foarte bună în guvern.

Siegfried Mureșan: „Vom lucra cu parlamentari din opoziţie”

În ceea ce privește votul de miercuri, premierul desemnat a spus că, în cazul în care Guvernul va primi votul Parlamentului, vrea să colaboreze și cu parlamentarii aflați în opoziție.

„Mâine va avea loc votul în Parlament. Ce vă pot spune este că, dacă Guvernul pe care îl propun va fi investit, voi trata cu respect fiecare parlamentar, de la fiecare grup parlamentar şi, pe lângă sprijinul pe care îl avem din partea Partidului Naţional Liberal, al USR şi al UDMR, vom lucra cu parlamentari din opoziţie, le vom asculta ideile bune pentru România şi le vom implementa, dacă pot fi implementate, dacă sunt corecte şi dacă sunt realiste. Mâine votul va fi unul important şi prin votul de mâine vom vedea dacă reuşim să depăşim criza politică şi dacă reuşim să ne apucăm de treabă”, a mai spus Siegfried Mureșan.

El a adăugat că abia aşteaptă să prezinte parlamentarilor, dar şi fiecărui român viziunea sa pentru România.

Ședința plenului reunit al celor două camere ale Parlamentului în care va avea locul votul de învestitură este programată miercuri, de la ora 13:00.