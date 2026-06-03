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Sindicatul Meridian a inițiat procedura pentru declanșarea grevei la Autoritatea Vamală Română. Ce nemulțumiri au vameșii

Sindicatul Meridian a inițiat procedura pentru declanșarea grevei la Autoritatea Vamală Română. Ce nemulțumiri au vameșii
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Sindicatul Meridian a inițiat la nivelul Autorității Vamale Române (AVR) proceduri pentru declanșarea grevei, potrivit Profit.ro. Vameșii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și acuză că veniturile lor ar putea scădea cu 20%. 

Sindicatul Meridian a notificat către Inspecția Muncii declanșarea la nivelul AVR a conflictului de muncă, pas către declanșarea legală a grevei. Astfel, dacă în 10 zile de la notificarea conflictului de muncă, sindicatul nu ajunge la un acord cu conducerea Vămii, poate trece la grevă, potrivit legii.

Ce nemulțumiri au sindicaliștii

Sindicatul reproșează conducerii Autorității Vamale Române că nu a răspuns solicitărilor pentru discuții cu privire la încheierea contractului colectiv la nivelul AVR pe anul 2026. Angajații din ANAF și Vamă ies zilnic la proteste spontane, nemulțumiți de prevederile legii salarizării. De asemenea, sindicatele au acuzat prevederile proiectului legii salarizării unitare, pregătit la nivelul guvernului.

Guvernul a transmis că nu vor fi înregistrate scăderi ale veniturilor aflate în plată, dar, acolo unde veniturile în plată sunt peste nivelul prevăzut în grijlă pentru postul respectiv, salariile ar urma să fie înghețate în continuare, până sunt ajunse din urmă de grilă.

Angajații din Trezorerie s-au alăturat protestelor din ANAF și Vamă

Angajații din Trezorerie s-au alăturat protestelor din ANAF și Vamă. Separat de protestele spontane, sindicatele din finanțe publice au organizat și organizează propriile acțiuni de protest, cu pichetări de sedii ale ANAF și Ministerul Finanțelor.

Unul dintre sindicatele din Finanțe a anunțat că mâine, 4 iunie, angajații pe care îi reprezintă nu se vor prezenta la serviciu, în semn de prostest.

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