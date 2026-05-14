Prima pagină » Justiție » Șeful Vămilor din România, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals. Doi funcționari din Galați sunt implicați în același dosar

Șeful Vămilor din România, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals. Doi funcționari din Galați sunt implicați în același dosar

Șeful Vămilor din România, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals. Doi funcționari din Galați sunt implicați în același dosar
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române (AVR), a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA într-un dosar care vizează infracțiuni de fals și uz de fals. Acesta ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, conform unor surse Antena 3 CNN.

În același dosar, au fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului șefului AVR și un alt funcționar din Galați. Reținerile au venit după verificărie efectuate la șeful autorității vamale, la șeful de cabinet al acestuia și la alți funcționari. Ancheta urmărește modul în care Autoritatea Vamală Română ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, subordonat al directorului AVR.

Primarul de Zănești a fost reținut de DNA. Ce acuzații grave îi sunt aduse edilului. Filip Ioan va fi prezentat Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare

Conform unor surse Antena 3 CNN, în urmă cu aproximativ o lună, un oficial al AVR și consilierul acestuia se deplasau spre Galați, iar în județul Ialomița ar fi fost oprit de polițiști pentru viteză și folosirea nejustificată a sistemelor speciale de avertizare. În urma controlului, consilierul ar fi rămas fără permisul de conducere pentru că nu a putut justifica legal folosirea girofarului.

Ordinul ar fi fost emis ulterior controlului

Ulterior, anchetatorii suspectează că ar fi fost întocmit retroactiv un ordin de misiune, care ar fi fost depus ca probă în instanță, în încercarea de a justifica caracterul oficial al deplasării și de a salva permisul suspendat. În același dosar ar mai fi fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului președintelui AVR și un funcționar din Galați, verificările fiind derulate de procurorii anticorupție inlusiv la sediul instituției.

Cine este Mihai Savin, șeful Autorității Vamale Române

Mihai Savin a fost numit la conducerea Autorității Vamale Române la finalul lunii ianuarie. Anterior, acesta a fost director în cadrul Apa Nova București/Veolia România, director general la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (iulie 2019 – ianuarie 2020), director general la Compania Municipală Managementul Transportului, București (martie 2020 – iulie 2020) și director general la Termoficare Prahova, Ploiești (martie 2022 – noiembrie 2022).

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească exact împrejurările în care ar fi fost emis documentul și persoanele implicate.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influență și corupție
19:35
Percheziții ale Parchetului General în Constanța. Sunt vizați procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță. Acuzațiile, trafic de influență și corupție
ULTIMA ORĂ Percheziții la autoritatea Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Tentativă de dare de mită, în valoare de 6 milioane de euro
10:10
Percheziții la autoritatea Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Tentativă de dare de mită, în valoare de 6 milioane de euro
ULTIMA ORĂ Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
14:54, 12 May 2026
Avocatul Poporului a sesizat oficial CCR cu privire la OUG dată de guvernul Bolojan după demitere. Ce încălcări ale Constituției invocă instituția
APĂRARE Cetățean rus, interzis pe teritoriul României pentru 10 ani. SRI l-a monitorizat atent și a descoperit ce făcea în țara noastră, de fapt
07:45, 11 May 2026
Cetățean rus, interzis pe teritoriul României pentru 10 ani. SRI l-a monitorizat atent și a descoperit ce făcea în țara noastră, de fapt
JUSTIȚIE Condamnatul la moarte care se crede „nemuritor” scapă de execuție. John Richard Wood „a murit” deja de trei ori
23:31, 06 May 2026
Condamnatul la moarte care se crede „nemuritor” scapă de execuție. John Richard Wood „a murit” deja de trei ori
FLASH NEWS Fiul fostului membru PNL, Jean Tucan, condamnat, după ce a fost prins drogat la volan. Ar fi încercat să scape de pedeaspă și să se sustragă audierii
08:32, 06 May 2026
Fiul fostului membru PNL, Jean Tucan, condamnat, după ce a fost prins drogat la volan. Ar fi încercat să scape de pedeaspă și să se sustragă audierii
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Cancan.ro
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Cancan.ro
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
Ce se întâmplă doctore
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Presa din Ungaria, despre România: „La vecini se întâmplă ceva grav”
FLASH NEWS Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
08:33
Delegația impresionantă de oameni de afaceri pe care Trump a luat o cu el in China. Musk, șefii Nvidia și Apple, în centrul negocierilor la Beijing
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Primirea deosebită asigurată lui Trump vrea să transmită niște semnale administrației”
08:30
Ion Cristoiu: „Primirea deosebită asigurată lui Trump vrea să transmită niște semnale administrației”
FLASH NEWS Traian Băsescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”
08:27
Traian Băsescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu: „A fost Georgescu Mesia, s-a răsuflat, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan”
INEDIT Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
08:05
Psihologii spun că toți oamenii care nu împart niciodată mâncarea din farfurie au trăit această traumă în copilărie
ACTUALITATE Victor Ponta: „Cred că scrisoarea Oanei Gheorghiu către toți parlamentarii a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”
08:00
Victor Ponta: „Cred că scrisoarea Oanei Gheorghiu către toți parlamentarii a mai adus vreo 30 de voturi pentru moțiunea de cenzură”

Cele mai noi

Trimite acest link pe