Șeful Vămilor din România, reținut de DNA într-un dosar de fals și uz de fals. Doi funcționari din Galați sunt implicați în același dosar

Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române (AVR), a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA într-un dosar care vizează infracțiuni de fals și uz de fals. Acesta ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, conform unor surse Antena 3 CNN.

În același dosar, au fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului șefului AVR și un alt funcționar din Galați. Reținerile au venit după verificărie efectuate la șeful autorității vamale, la șeful de cabinet al acestuia și la alți funcționari. Ancheta urmărește modul în care Autoritatea Vamală Română ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, subordonat al directorului AVR.

Conform unor surse Antena 3 CNN, în urmă cu aproximativ o lună, un oficial al AVR și consilierul acestuia se deplasau spre Galați, iar în județul Ialomița ar fi fost oprit de polițiști pentru viteză și folosirea nejustificată a sistemelor speciale de avertizare. În urma controlului, consilierul ar fi rămas fără permisul de conducere pentru că nu a putut justifica legal folosirea girofarului.

Ordinul ar fi fost emis ulterior controlului

Ulterior, anchetatorii suspectează că ar fi fost întocmit retroactiv un ordin de misiune, care ar fi fost depus ca probă în instanță, în încercarea de a justifica caracterul oficial al deplasării și de a salva permisul suspendat. În același dosar ar mai fi fost reținuți un consilier din cadrul cabinetului președintelui AVR și un funcționar din Galați, verificările fiind derulate de procurorii anticorupție inlusiv la sediul instituției.

Cine este Mihai Savin, șeful Autorității Vamale Române

Mihai Savin a fost numit la conducerea Autorității Vamale Române la finalul lunii ianuarie. Anterior, acesta a fost director în cadrul Apa Nova București/Veolia România, director general la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (iulie 2019 – ianuarie 2020), director general la Compania Municipală Managementul Transportului, București (martie 2020 – iulie 2020) și director general la Termoficare Prahova, Ploiești (martie 2022 – noiembrie 2022).

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească exact împrejurările în care ar fi fost emis documentul și persoanele implicate.

RECOMANDAREA AUTORULUI: