Ruxandra Radulescu
Percheziții la autoritatea Autoritatea Vamală Română și în Constanța. Tentativă de dare de mită, în valoare de 6 milioane de euro
DNA
Sunt percheziții în Portul Constanța, miercuri dimineața, de această dată fiind vizată și Autoritatea Vamală Română, conform Mediafax.

Perchezițiile din Portul Constanța vin la la mai bine de un an de la descinderile în forță în urma cărora au fost reținuți mai mulți directori ai Portului, pentru luare de mită. Sumele de bani ce ar fi fost primite cu titlul de mită de către funcționarii publici erau de aproximativ 350.000 de euro.

Acuzații de tentativă de dare de mită, în valoare de 6 milioane de euro

Sumele de bani ce ar fi fost promise de către oamenii de afaceri erau sunt estimate la aproximativ 6.000.000 de euro.

Potrivit dosarului deschis în februarie 2025, în perioada 2024 – 2025, mai mulți oameni de afaceri și reprezentanți ai unor societăți comerciale ar fi promis și ar fi remis funcționarilor publici, între care șefi ai Portului Constanța, sume de bani cuprinse între 2.000 de euro și 100.000 de euro, precum și alte bunuri, pentru a le oferi susținere și pentru a fi ajutați să își dezvolte afacerile pe care le desfășoară în zona Portului Constanța.

În concret, oamenii de afaceri și reprezentanții societăților comerciale ar fi urmărit prin aceste demersuri următoarele:

– facilitarea la nivelul conducerii C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța a procedurilor necesare realizării cesionării unor bunuri imobile și intabularea ulterioară a acestora pe numele unei societăți comerciale

– urgentarea îndeplinirii actelor necesare în vederea avizării și aprobării la nivelul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța a unui racord de cale ferată

– îndeplinirea actelor necesare în vederea prelungirii unui contract de colectare a deșeurilor încheiat de aceeași companie națională în beneficiul societății deținute de unul dintre inculpați

– asigurarea accesului exclusiv al unor societăți comerciale la anumite dane

– câștigarea unor licitații și atribuirea preferențială a unor contracte precum: „Umpluturi și sistematizare teritoriu aferent Danei 99 din zona fluvio –maritimă a Portului Constanța și organizarea execuției lucrărilor”, „Extinderea cheurilor Danelor 10 și 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor”, „Realizare cheu estacadă în zona Danei 97 în Portul Constanța și organizare de șantier”, „Dragaj de investiții în Porturile maritime”, „Lucrări de întreținere a drumurilor și platformelor de circulație cu îmbrăcăminte din beton în porturile maritime”, „Drum de legătură est-vest rădăcină mol IV-V și organizarea execuției lucrărilor”

– aprobarea unor proiecte care vizează extinderea operațiunilor desfășurate de unele societăți comerciale, cum ar fi: „Terminal de produse lichide – Port Constanța – Dana 97”

– urgentarea procedurilor de plată a unor facturi fiscale emise de societățile comerciale pentru lucrările efectuate

– închirierea / concesionarea de terenuri în regim preferențial

– angajarea unor persoane în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța.

Sumele de bani ce ar fi fost promise de către oamenii de afaceri, în contextul menționat anterior, sunt estimate la aproximativ 6.000.000 de euro.

