Care este singura localitate din România construită sub forma unui cerc perfect. Locul misterios unde toate străzile duc în același punct.

În România, există un sat circular, declarat și monument istoric. Este vorba despre satul Charlottenburg, care se află în județul Timiș. Potrivit wel.ro, satul este singurul sat rotund din țară și a fost construit de coloniștii germani. Satul este văzut de sus ca arătând precum o roată perfectă.

Dar acest sat nu a ieșit așa din întâmplare. El a fost întemeiat în anul 1771, în timpul celui de-al doilea val de colonizare cu svabi (germani). Cel care a construit acest proiect, și anume, guvernatorul militar al Banatului de la acea vreme, a dorit un sat simetric și foarte eficient.

Astfel că, în centru a fost săpată o groapă adâncă, în jurul căreia s-a plantat o plantație de duzi, în formă de cerc, iar casele au fost construite în jurul acestui nucleu verde. De asemenea, toate casele aveau exact aceeași înălțime și aceeași distanță între ele.

Ca și mit local, se spune că motivul principal pentru care satul a fost gândit ca o fortăreață circulară a fost apărarea în fața lupilor și a tâlharilor.

Animalele sălbatice sau atacatorii care veneau prin pădurile din jur nu aveau unde să se ascundă, deoarece centrul satului era vizibil din curtea fiecărui gospodar.

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